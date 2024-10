Grave infortunio e niente Milan: lo stop inguaia il tecnico, sono guai seri

Nuovo grave infortunio ed ennesimo problema delle ultime settimane. Gli infortuni sono ormai all’ordine del giorno.

In questa fase iniziale della stagione stiamo assistendo ad una serie incredibile di infortuni. Lo abbiamo visto in settimana con l’infortunio a Bremer, lo abbiamo visto questa sera in serie A con il grave infortunio occorso a Duvan Zapata (anche per lui si teme la rottura del crociato) e anche all’estero le cose non sono diverse.

Nelle ultime ore è arrivato l’ennesimo grave infortunio, i tecnici hanno più volte ribadito che si gioca troppo e che cosi non può più andare. Questa sera al Santiago Bernabeu è andata in scena la sfida tra Real Madrid e Villarreal con i Blancos che hanno chiuso la pratica con un gol per tempo e le reti di Valverde e Vinicius Junior. Nonostante ciò c’è tanta amarezza e preoccupazione in casa Real, a fine match c’è infatti stato un grave infortunio a Carvajal e le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Al termine del match il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa ed è apparso abbastanza pessimista sulla situazione: “Quello di Carvajal sembra un infortunio al ginocchio piuttosto grave, lo spogliatoio è triste. Questo molte volte accade a causa del calendario”, la chiosa infastidito del tecnico italiano.

Real Madrid senza il big, occhio alla sfida con il Milan

Domani ovviamente il giocatore farà ulteriori esami ma la sensazione è che si tratti di rottura del crociato, l’ennesimo grave infortunio di queste settimane e il Real dovrebbe perdere cosi uno dei leader dello spogliatoio, un giocatore cardine per i successi degli ultimi anni.

Carvajal – se le indiscrezioni sull’infortunio fossero confermati – salterebbe cosi anche la sfida di Champions League in programma al Santiago Bernabeu il 5 Novembre contro il Milan. Una perdita importante in vista del match contro i rossoneri dove Carlo Ancelotti ritroverà il suo passato, uno dei club che lo ha reso grande.