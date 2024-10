“Ha bisogno di uno psicologo”, il giornalista non ha dubbi su Leao: Milan avvisato

Il giornalista non ha avuto dubbi sulla situazione di Rafael Leao: l’attaccante portoghese ha bisogno di un psicologo?

Uno di quelli che sta deludendo al Milan in questa prima parte di stagione è senza dubbio Rafael Leao. Le prestazioni dell’attaccante portoghese sono sotto gli occhi di tutti. Il numero 10 non sta convincendo, facendo discutere vivamente tifosi e addetti ai lavori a causa delle sue prove prive di attitudine e incisività.

Leao sta vivendo un periodo della sua carriera alquanto cupo e l’ennesima conferma è arrivata con la prestazione sottotono registrata in Champions contro il Club Bruges, che ha di conseguenza scatenato una serie di critiche nei confronti del numero 10 rossonero. Del momento decisamente no del portoghese ne ha parlato anche Fabio Caressa, consigliando il Milan ad affiancare a Leao uno psicologo.

Rafael Leao sembra essere spento, sia mentalmente che fisicamente. Il rendimento alquanto negativo del portoghese è stato argomentato anche da Fabio Caressa, il quale attraverso il suo intervento a Sky Sport ha invitato il Milan ad andare in aiuto dell’attaccante numero 10 con l’affiancamento di uno psicologo.

Caressa non ha dubbi: “Quando piove rischia sempre di diluviare e su Leao sta diluviando. Questi suoi sorrisi che erano un marchio di fabbrica quando era felice ora sono un po’ tirati. Qualcosa non va. Penso due cose: una che forse l’abbiamo un po’ sopravvalutato quando ci ha fatto vedere cose straordinarie e l’altra è che la testa ad oggi prevale sul corpo”.

Il giornalista è sicuro, Leao ha bisogno di uno psicologo: “Fossi nel Milan, non so se l’hanno già fatto, gli affiancherei uno psicologo dello sport più che un mental coach. Perché lo psicologo dello sport ti insegna a sviluppare la tua forze mentale e agonistica e di questo secondo me ha bisogno adesso Leao”.