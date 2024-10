Ibra si allontana da Milanello: l’allenatore spiega il motivo

Le parole di Paulo Fonseca hanno avuto peso mediatico, in conferenza stampa. Nel giorno di Milan-Udinese, è arrivata la notizia circa l’allontanamento di Ibra da Milanello.

La notizia è stata poi analizzata dall’allenatore storico dei rossoneri che ha così parlato sul tema caldo riguardante ciò che circola negli spogliatoi a San Siro e a Casa Milan, proprio sulla situazione di Fonseca, Leao e non solo.

Prendendo voce sul tema che porta ad Ibrahimovic, finito sul banco degli imputati per una stagione fatta di alti e bassi, ha così spiegato quale sarebbe il motivo dell’allontanamento da Casa Milan, per l’ex attaccante rossonero.

Ibra si allontana da Casa Milan: la notizia

La notizia riguarda Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe scelto di allontanarsi da Casa Milan, dopo le ultime vicissitudini in casa rossonera. Viene spiegato, nel corso della mattinata, qual è il motivo di tale allontanamento, con le parole dello storico ex allenatore che ha così analizzato la possibile situazione emersa a Milanello.

Ibra ha sempre tentato di isolare la squadra dai media e dagli attacchi mediatici, basti pensare a quando nei primi allenamenti a Milano di Fonseca, scelse di tappezzare Milanello con teloni al fine di evitare gli occhi indiscreti di giornalisti e telecamere, che seguivano gli allenamenti dei rossoneri.

Adesso però, Ibrahimovic, avrebbe scelto di non presenziare a Casa Milan, durante gli allenamenti. Il motivo, di tale scelta, è presumibilmente spiegato nelle parole di Fabio Capello, che ha analizzato in un’intervista quello che è il possibile risvolto emerso a Milano, in casa rossonera.

Il motivo dell’allontanamento di Ibra: le parole del tecnico

L’allenatore ex rossonero, Fabio Capello, ha spiegato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, quella che è la possibile motivazione dell’allontanamento di Ibra da Casa Milan: “Ho incontrato Ibra in Tv e gli ho chiesto quale fosse il suo ruolo, di preciso, perché non era chiarissimo. Non solo per me. Lui dice che è il “boss” e allora, se comanda, deciderà lui tutto. La chiave interpretativa di Ibra che si allontana da Milanello per lasciare campo libero a Fonseca, mi piace. Sarei d’accordo se Ibra avesse scelto di fare così per dare modo a Fonseca di usare il pugno duro. Un allenatore deve saper alzare la voce, non deve intervenire sempre la società, altrimenti il tecnico finisce con il fare la figura da bella statuina e questo fa perdere credibilità all’allenatore di fronte ai suoi giocatori. Fonseca invece ha usato parole anche forti, ha reso chiaro a tutti che non guarderà in faccia a nessuno”.

L’ex allenatore segue Fonseca: il messaggio ai giocatori del Milan

Si accoda a Fonseca, Fabio Capello e spiega: “I calciatori è bene che capiscano che responsabilità hanno a vestire una maglia così importante. Ha fatto bene Fonseca, come ha detto lui stesso, mi trova d’accordo”. Messaggio dunque lanciato anche dall’ex leggendario allenatore italiano e rossonero.