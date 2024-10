Il Ct si lamenta: “Al Milan gioca troppo”

Le parole a sorpresa del commissario tecnico sul calciatore del Milan: secondo lui, in rossonero ha giocato troppo.

Il migliore di questo inizio di stagione del Milan è senza alcun dubbio Christian Pulisic.

L’ex Chelsea, arrivato nell’estate del 2023 per circa 20 milioni, ha segnato sei gol in nove partite fra tutte le competizioni – e va in gol da cinque match consecutivi.

Ha segnato anche a Firenze: l’inutile gol del 2-1.

Purtroppo di quella partita si è parlato molto più della questione rigorista: lui, incaricato numero uno, in quanto realizzatore infallibile (non ha mai sbagliato in carriera), non ha calciato nessuno dei due assegnati.

Adesso Pulisic ha raggiunto il ritiro della Nazionale dove si ritroverà per la prima volta Pochettino allenatore.

La frecciata di Pochettino a Fonseca: “Pulisic è stanco”

Il nuovo tecnico degli USA, che ha scelto questa nuova avventura dopo l’esperienza al Psg, ha parlato in giornata in conferenza stampa e, un po’ a sorpresa, ha lanciato una frecciata al Milan.

“Nel Milan gioca sempre, ogni partita e ogni minuto, e questo ci preoccupa“, le parole di Pochettino.

Le dichiarazioni dell’allenatore argentino hanno stupito un po’ tutti visto che Pulisic ha un contratto col Milan e non con gli USA ed è normale che, se sta bene fisicamente, giochi sempre e comunque.

“E’ arrivato un po’ stanco“, ha aggiunto Pochettino. Una soluzione, magari, per il suo bene, sarebbe potuta essere non convocarlo.