Il Milan di Fonseca come il Napoli di Rudi Garcia? No, peggio: lo dicono i numeri

Fino ad ora il Milan di Fonseca ha fatto addirittura peggio del Napoli di Garcia: numeri a confronto

Il Milan è stato sconfitto dal Napoli in campionato ieri a San Siro. Un brutto ko per la squadra di Paulo Fonseca, che perde di nuovo dopo le due vittorie di fila contro Udinese e Club Brugge.

Il successo di Antonio Conte matura nel primo tempo con le reti di Lukaku e di Kvaratskhelia.

Si tratta della quinta sconfitta finira per il Milan, che ha iniziato la stagione come molti tifosi avevano previsto: malissimo.

In queste settimane spesso si è fatto il parallelo con il Napoli di Rudi Garcia ed effettivamente fra le due situazioni e in effetti qualcosa in comune c’è, ma i rossoneri sono addirittura riusciti a fare peggio. A dirlo sono i numeri.

Fonseca peggio di Rudi Garcia: numeri a confronto

Se consideriamo nove partite di campionato e non dieci (a causa del rinvio del match col Bologna), il Milan ha finora conquistato 14 punti: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Il Napoli di Garcia, invece, in nove partite di Serie A aveva 17 punti.

De Laurentiis decise poi di esonerare l’allenatore francese dopo la dodicesima giornata di Serie A, in seguito alla sconfitta in casa contro l’Empoli per 1-0.

Fonseca, invece, almeno per il momento, non sembra in discussione. La società crede in lui e lo ha dimostrato con un lungo contratto in estate. Avanti con lui, a meno di catastrofi, ovviamente.