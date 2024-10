“Il Milan è sempre stato il mio sogno”: rivelazione a sorpresa in Serie A

Indossare la maglia del Milan è un sogno per un giocatore della Serie A che lo rivela durante un’intervista. Di seguito sono riportate le sue parole

La stagione del Milan non è iniziata come i tifosi speravano. L’andamento della squadra, infatti, sino a questo momento si può considerare altalenante. Dopo la vittoria contro l’Inter nel Derby, si pensava che il mister avesse trovato la giusta strada, ma dopo la partita persa in Champions League e il ko a Firenze si è ritornati al punto di partenza. Ciò che più delude i tifosi è vedere una squadra che è ridimensionata per le prestazione e anche le ambizioni.

Il mister Fonseca, durante questa pausa nazionale, lavora con i giocatori rimasti a Milanello per trovare la giusta soluzione in vista delle prossime partite dove bisogna fare risultato sia in Serie A, ma soprattutto in Champions League. Attualmente, in campionato, è al sesto posto in classifica con cinque punti di distanza dal primo posto. Il calendario continua ad essere pieno, ma la strada è ancora molto lunga e tutto può ancora cambiare.

La dirigenza confida nel mister, ma guarda attentamente la squadra in campo. Le prossime partite per Fonseca, infatti, saranno la prova del nove per poter confermare il suo futuro sulla panchina rossonera. L’obiettivo, quindi, è quello di fare quanti più punti possibili per portare in alto il Milan.

Milan, Thauvin sogna di indossare la maglia rossonera

In programma per la prossima giornata di Serie A il Milan deve sfidare l’Udinese sabato 19 ottobre alle ore 18.00. Florian Thauvin, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha parlato dell’interesse del Milan, nato dopo la sua esperienza in Messico al Tigres. Di seguito sono riportate le sue parole.

Thauvin afferma che durante il suo periodo in Messico molti club erano interessati a lui. Infatti, dichiara come il Marsiglia gli aveva proposto altri cinque anni di contratto. Inoltre, aveva ricevuto la chiamata anche dal Lione, aveva parlato con Giuntoli che in quel momento era al Napoli e anche l’Atletico Madrid era interessato a lui.

Inoltre, sottolinea come Maldini lo voleva al Milan.

“Mi voleva al Milan, la squadra che sarebbe stato, ed è ancora, il mio sogno.”

L’unico ostacolo è stato il Covid dove tutti i club erano in una situazione economica difficile, mentre dal Messico gli era arrivata un’offerta veramente importante. Thauvin afferma che sentiva il bisogno di stare vicino alla famiglia, soprattutto al figlio Alessio che aveva appena un anno.