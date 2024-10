“Il Napoli ha qualcosa di più”: Milan, l’ex dirigente snobba i rossoneri, il pronostico spiazza i tifosi

L’ex dirigente del Milan snobba i rossoneri di Fonseca in un’intervista. La gara di questa sera vede infatti il Napoli di Antonio Conte favorito.

Dopo la furia per il rinvio e per la conseguente squalifica di Theo Hernandez e Reijnders, il Milan torna in campo in una sfida d’altissimo tasso tecnico. A “San Siro” arriva la squadra più in forma del campionato e capolista solitaria, il Napoli di Antonio Conte. Siamo solamente a fine ottobre, ma il match può risultare già decisivo per i rossoneri in ottica scudetto. In caso di sconfitta, il Diavolo scivolerebbe a -11 dai partenopei.

A prescindere dalla gara da recuperare contro il Bologna, un potenziale -8 ridurrebbe vertiginosamente le possibilità di competere per il titolo finale per Pulisic e soci. Lo scontro di stasera assume già il sapore di dentro o fuori per il Milan, che deve rispolverare la prestazione offerta nel derby per non perdere di vista il treno scudetto.

Al momento gli azzurri vivono un momento di forma ed entusiasmo diverso, ma i padroni di casa hanno tutte le possibilità di mettere in difficoltà Conte. Non è totalmente dello stesso avviso Marco Fassone. L’ex ad ha azzardato un pronostico sul big match di questa sera.

Milan, Fassone vede il Napoli favorito: “La mia preferenza va a loro”

Fassone ha snobbato la sua ex squadra ai microfoni di Radio Marte con le seguenti parole:

“Nella singola sfida può succedere di tutto, anche se il Napoli sembra avere qualcosina in più rispetto agli avversari. Il Milan deve chiarire delle questioni interne: non si è capito quali siano i titolari e Paulo Fonseca deve risolvere delle situazioni dubbie. Conte mi sembra anche più convinto, grazie alle sue conoscenze del nostro campionato. Sul lungo periodo, la mia preferenza va al Napoli.”

L’ex amministratore delegato non sembra quindi fiducioso sull’operato di Fonseca e sull’evoluzione della stagione dei rossoneri. Già da questa sera, secondo Fassone, potrebbe vedersi il divario tra due squadre che in estate hanno cambiato allenatore, ma solo una dei due appare già in simbiosi con la nuova guida tecnica ( il quale era stato tra l’altro accostato al Diavolo).

La posizione del tecnico portoghese è sicuramente in crescita dopo un avvio complicato, in cui ad un certo punto la società pensava addirittura all’esonero. Fonseca avrà la possibilità di consolidare ulteriormente la sua posizione questa sera, specialmente in caso di successo.