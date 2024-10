“Il vice-Theo è pronto al grande salto”: titolare sulla stessa fascia nel 4-4-2

La squalifica di Theo Hernandez pone un interrogativo su Paulo Fonseca: chi sceglierà nel ruolo di vice-Theo?

Per la fascia e in difesa è in pole Terracciano, per quella che è la situazione che riguarda il posto da terzino mancino, ma occhio a quelli che sono i risolvi futuri, del quale si è parlato nel corso di questo pomeriggio, con le parole dell’ex allenatore di quel calciatore che finirebbe titolare al Milan, ma assieme a Theo.

Una rivoluzione quella che applicherebbe Fonseca al suo assetto tattico, con la doppia soluzione in quello che è un posto soltanto per due, che “rischia” di essere condiviso sulla stessa fascia, ma in un ruolo offensivo e difensivo, così da permettere ad entrambi di giocare sulla stessa corsia. Di questo, appunto, ne ha parlato a MilanNews il vice dell’allenatore che lo ha allenato fino alla passata stagione.

Insieme sulla stessa fascia: “il vice-Theo” è pronto al grande salto

Non solo nel ruolo da sostituto, bensì da compagno di reparto sulla corsia mancina, dando al Milan un risvolto diverso a partire da gennaio.

Due treni su un singolo binario, è quanto potrebbe vedersi qualora il Milan dovesse decidere di puntare tutto sulla doppia soluzione, offensiva e difensiva, sulla stessa fascia di Theo Hernandez. Non più da vice-Theo, ma cercato per essere impiego titolare. A sponsorizzarlo, il suo ex allenatore.

Le parole di Andrea Tarozzi, vice di D’Aversa nella passata stagione, sono chiare su quello che sarà probabilmente il nuovo gioiello a tutta fascia del Milan, stando a quelli che sono i rumors di calciomercato in casa rossonera. Accostato a Theo, ma con le dovute proporzioni, spiega il tecnico su quello che diventerebbe il nuovo terzino del Milan, a partire da gennaio.

Le parole dell’ex allenatore sul vice di Theo Hernandez

Le parole di Tarozzi, vice di D’Aversa al Lecce nella passata stagione, sono chiare: Patrick Dorgu è pronto al grande salto. E ne parla così, sull’accostamento che si fa con Theo Hernandez: “Bisogna avere le dovute proporzioni, ma sì, Dorgu è un giocatore che può stare a livelli alti per molti anni. Anche esterno alto, anche a destra, le sue qualità sono importanti ed è molto duttile. La fascia sinistra è quella che gli compete maggiormente”. E allora, ecco che spunta fuori l’ipotesi di vederlo proprio nel 4-4-2 che sta già provando Fonseca, ma davanti a Theo, anche se nel week-end si vedrà con Terracciano al posto di Theo Hernandez, molto probabilmente, a causa della squalifica.

Calciomercato: la risposta dell’ex allenatore sull’affare che lo porta in rossonero

Dorgu piace al Milan e, Andrea Tarozzi, ne parla così: “Lo ritengo pronto, ha pure avuto l’esordio con la Nazionale maggiore, il salto in una big come il Milan ci sta. Parliamo di un ragazzo che non ha problemi, ha personalità, ci siamo trovati subito bene con lui perché è anche molto espansivo”.