Inchiesta Ultras, ascoltato Calabria: la deposizione del capitano rossonero

Lunedì la Procura ha ascoltato Davide Calabria in merito ai contatti con gli esponenti della Curva Sud, al centro dell’inchiesta “Doppia Curva”. Ecco quanto emerso dalla deposizione.

Con un lungo comunicato pubblicato sui principali canali social, la Curva Sud del Milan ha risposto alla tempesta che ha travolto alcuni esponenti del suo direttivo. Mediante la nota la Sud ha voluto discolparsi dalle accuse additate da una “vergognosa campagna mediatica” esplosa nelle ultime settimane a seguito dell’arresto di 19 pezzi grossi del tifo organizzato rossonero e nerazzurro, finiti al centro dell’inchiesta “Doppia Curva”.

Oltre al controllo, per così dire, eccessivo su biglietti, parcheggi e zone limitrofe di “San Siro”, alcuni calciatori delle due squadre meneghine sono finiti nell’occhio del ciclone per aver avuto contatti con le figure apicali delle rispettive Curve, violando così l’articolo 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale vieta ai tesserati “di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciamo parte di associazioni convenzionate con la società”.

Dal lato interista, sono già stati ascoltati Simone Inzaghi e Javier Zanetti in merito alla gestione dei biglietti per la finale di Istanbul, in attesa del colloquio di Calhanoglu. Lunedì è stata invece la volta di Davide Calabria.

Milan, ascoltato Calabria in Procura: l’esito della deposizione

Il capitano rossonero, accompagnato dal giornalista e fotografo del Milan Daniele Mascolo, si sarebbe infatti incontrato con Luca Lucci, capo ultrà della Sud, l’8 febbraio del 2023 alle 17.40. A quanto affermato dal terzino ai pm Sara Ombra e Paolo Storari, i due si sarebbero incontrati al bar Italian Drink di Cologno Monzese per discutere “dei problemi di squadra, spogliatoio e di rendimento”, come riportato dall’edizione odierna di “Tuttosport“. Al vertice si sarebbe presentato anche Giancarlo Capelli, alias “Il Barone”.

Allora il Diavolo, allenato da Stefano Pioli era reduce da un periodo nero, culminato dalla sconfitta per 5-2 in casa con il Sassuolo e dal doppio derby di Supercoppa Italiana e campionato perso con l’Inter. Alla testimonianza di Calabria seguirà quindi quella di Hakan Calhanoglu, di rientro dagli impegni di Nations League con la Nazionale turca.

Una volta terminate le deposizioni, la Procura invierà gli atti dell’inchiesta a Roma, dove la Commissione parlamentare antimafia avvierà le audizioni con diversi presidenti del campionato italiano, a partire da Milan e Inter, per poi passare ai vertici della Federcalcio e della Lega Serie A.