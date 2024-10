Inchiesta Ultras Milan, attacco dai vertici: la frecciatina

Sull’inchiesta che riguarda gli ultras del Milan arriva un attacco da parte dei vertici, di seguito è riportato il pensiero

In casa Milan non è un momento facile sia per quanto riguarda le situazioni in campo, ma anche e soprattutto fuori dal triangolo verde. La squadra di Paulo Fonseca sta attraverso un momento di alti e bassi dovuto ai risultati e alle prestazioni.

Nel frattempo, continua a tenere banco il caso ultras, con la maxi operazione della polizia che all’alba di qualche settimana fa ha portato all’arresto di 19 persone, ultras della curva Nord e della curva Sud delle due squadre di milano.

Milan, il pensiero del ministro Andrea Abodi sul caso Ultras

A margine del “Next Generation Fest” di Firenze è intervenuto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Oltre a toccare il tema stadio in ottica Fiorentina e sulla partita in programma al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 14 ottobre, alle ore 20:45, tra la Nazionale italiana e la Nazionale israeliana, ha parlato anche sull’inchiesta ultras a Milano. Di seguito sono riportate le sue parole.

Alla domanda se fosse stato interpellato sull’inchiesta ultras a Milano, Abodi risponde di no e che pensa che non bisogna avere il coraggio di non nascondere la polvere sotto al tappeto. Tutto ciò, infatti, che può far emergere ciò che non va e che in questi anni è rimasto in una logica di normalizzazione deve essere di grande aiuto non soltanto per risolvere il tema che si è sviluppato a Milano, ma anche perché quanto accaduto a Milano non avvenga altrove.