Incontro Comune-Milan: c’è l’annuncio, il luogo del nuovo stadio

Ci sono delle novità circa le news riguardanti il nuovo stadio del Milan, con un comunicato ufficiale da parte del Comune.

Un incontro che viene definito “urgente” con i vertici del Milan, per le sorti del nuovo stadio, nel luogo del quale si discute da tempo per quanto riguarda la scelta di dove far giocare le partite casalinghe del Milan.

Alle parole del patron Scaroni, infatti, sono conseguite quelle attraverso la nota ufficiale da parte del Comune, che ha svelato quella che è la richiesta di un incontro urgente con il Milan, per le sorti del nuovo stadio a disposizione dei rossoneri.

Comunicato ufficiale del Comune sul nuovo stadio: incontro urgente col Milan

A Milano tiene banco la vicenda sul nuovo stadio, molto calda, considerando il botta e risposta tra società e Comune.

Una nota ufficiale è stata rilasciata nel corso di questa giornata, all’interno della quale viene spiegata quelle che, con urgenza, è la richiesta di un incontro tra il Comune e il Milan, per le sorti legate appunto allo stadio con sede a Milano.

Precisamente a San Donato, come si legge nel comunicato del Comune, a seguito delle parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, che conferma quelle che sono le volontà da parte del club milanista, di andare a rivalutare San Siro come stadio di casa per i rossoneri.

La nota del Comune: risposta a Scaroni

Sono arrivate dichiarazioni alla stampa da parte del Presidente del Milan, Paolo Scaroni, sulle quali il Comune di San Donato, ha voluto rispondere con tale nota: “Il Sindaco Squeri ha chiesto un incontro urgente con i vertici del Milan e la proprietà della società, con l’intento di arrivare ad un chiarimento in merito al progetto dello stadio a San Donato. Questo, considerando anche che l’iter amministrativo ormai avviato, richiede serietà e massima trasparenza con cittadini e Istituzioni coinvolte. In coerenza con gli impegni assunti, a seguito dell’incontro col Milan, il Sindaco aggiornerà tutti i cittadini dei contenuti emersi in merito alla questione sul nuovo stadio, che sarà il tema principale della riunione”.

Cosa aveva detto Scaroni sullo stadio? Le sue parole su San Siro

Il comunicato del Comune è arrivato a seguito delle parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che aveva così parlato di San Siro: “Possiamo ricostruire un nuovo stadio a San Siro, in questa zona, conservando nell’edificio che verrà al posto dello stadio in cui siamo quest’oggi, quello che è il secondo anello. Consideriamo la costruzione di un nuovo stadio a San Siro come ipotesi da prendere in considerazione”.