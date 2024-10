Infortunio Abraham, svelate le reali condizioni: sospiro di sollievo Milan

Il centravanti inglese Tammy Abraham è uscito per infortunio solo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Ecco le ultime.

Il suo infortunio ha fatto tremare i tifosi del Milan che lo hanno visto uscire dal campo con le mani in faccia e quasi in lacrime. Fortunatamente per Tammy Abraham non sembra essere nulla di grave ed è fondamentale visto che i rossoneri saranno impegnati in vari match nelle prossime settimane.

Il calciatore è uscito nel secondo tempo di Milan-Udinese; era entrato nella ripresa al posto di Morata ma solo pochi minuti dopo si è divorato una palla gol incredibile davanti alla porta ed è caduto male con un problema alla spalla che sembrava serio. Negli ultimi minuti sono arrivati importanti aggiornamenti sul calciatore.

Milan-Abraham, le ultime sul calciatore

Al termine del match il Milan ha rassicurato sulle condizioni di Tammy Abraham e il giocatore non ha riportato nulla di grave. Come fa sapere la società Tammy Abraham non ha riportato lesioni o fratture alla spalla destra (l’altra volta era la spalla sinistra), ha già fatto la radiografia e ha riportato solo un trauma alla spalla destra.

Buone notizie per il Milan che già martedi tornerà in campo contro il Club Brugge e che non può permettersi di perdere l’attaccante. Abraham è stato spesso utilizzato in questa prima parte di stagione e Fonseca ha evidenziato quanto crede nelle qualità dell’ex attaccante di Lazio e Chelsea.

Fonseca può esultare non solo per il ritorno alla vittoria dopo la brutta e sfortunata sconfitta di Firenze ma anche per la situazione Abraham con il calciatore che fortunatamente non ha riscontrato nessun grave problema. Il tecnico sembra aver tagliato fuori dalle rotazioni Luka Jovic e ormai Abraham è la prima alternativa per giocare al posto di Alvaro Morata o anche insieme come abbiamo visto in alcune sfide, vedi quella con l’Inter nel derby di qualche settimana fa.