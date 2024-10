Infortunio gravissimo, salta il Milan: “Dovrò operarmi”

La stagione del Milan è ormai entrata nel suo clou, tra Serie A e Champions League: un prossimo avversario dei rossoneri si è gravemente infortunato e salterà il match contro gli uomini di Paulo Fonseca.

Il Milan affronterà nella gara di Champions League del 5 novembre il Real Madrid di Carlo Ancelotti, e questa mattina sono arrivate pessime notizie per i Blancos dopo la serata di ieri.

Durante il match di campionato del Real Madrid contro il Villarreal Dani Carvajal ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo costringerà ad un lungo stop.

Real Madrid-Milan: lunghissimo stop per Dani Carvajal

Il difensore e capitano del Real Madrid si è infortunato a pochi secondi dal fischio finale della sfida col Villarreal. Nella mattinata di oggi è stata svelata l’entità del problema al ginocchio.

Tramite un post sui social, con tanto di foto sorridente sulla barella in ambulanza, Dani Carvajal ha fornito un aggiornamento in merito alle sue condizioni. Il difensore spagnolo ha scritto: “Confermata una grave lesione del legamento crociato. Dovrò operarmi e stare fuori dal campo per qualche mese. Non vedo l’ora di iniziare il recupero e di tornare come una bestia. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi, mi sento molto amato“.

Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego.

Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido. 🤍 pic.twitter.com/FdVgVhrLEC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 6, 2024

Carvajal, proprio ad una manciata di secondi dal termine del match, nel tentativo di contendere un pallone a Yeremy Pino ha subito un innaturale torsione del ginocchio, dopo un contrasto fortuito con il calciatore del Villarreal. Una scena bruttissima che aveva già preavvisato della gravità dell’accaduto.

Rimasto a terra visibilmente dolorante e soccorso prima dai compagni e, successivamente, dallo staff medico del Real, il numero 2 dei Blancos è stato trasportato fuori dal campo in barella.

Fin dai primi istanti si è avuta l’impressione che potesse trattarsi di un qualcosa di molto grave. L’immagine dell’infortunio ha fatto il giro del mondo in pochi minuti.

Quella di Carvajal è una stagione ormai compromessa e il Real Madrid dunque si ritrova costretto a rinunciare ad uno dei suoi leader in campo e fuori. Naturale quindi che il difensore sarà assente contro il Milan.

I tempi di recupero non sono stati resi noti, ma le prime voci parlano di uno stop che andrà dai sei agli otto mesi.