Infortunio in Nazionale e caos Milan: problema a fine match, le ultime sull’attaccante

Brutte notizie in casa Milan. Il giocatore costretto a rientrare subito per l’infortunio, la società spera non sia niente di grave.

Settimana di stop in serie A per la pausa dovuta alle Nazionali con le principali big del nostro campionato che hanno ceduto i propri giocatori alle Nazionali per i rispettivi impegni. La paura di ogni tecnico riguarda ovviamente le condizioni fisiche dei propri calciatori ed evitare che qualcuno si possa far male.

Per questo la notizia arrivata negli ultimi minuti non ci voleva, il Milan rischia di perdere per diverso tempo un giocatore molto importante nelle rotazioni di Paulo Fonseca. Non è un titolare fisso ma è uno dei primi ricambi e questo stop non ci voleva, la speranza è che non sia nulla di eccessivamente grave. L’infortunio è avvenuto nel match di Nazionale quest’oggi.

Come riporta Naija News l’esterno del Milan Samu Chukwueze ha subito un infortunio nel match che vedeva opposta la sua Nigeria alla Libia. La sfida si è disputata poco fa e il giocatore era entrato nel secondo tempo, a fine match hanno valutato che si trattava di un infortunio. Secondo il portale si tratterebbe di un problema al tendine del ginocchio e la sua situazione è attentamente da monitorare. Chukwueze tornerà subito a Milano dove verranno effettuati ulteriori esami.

Milan, le ultime sul calciatore

Il calciatore era secondo alcuni la possibile sorpresa di questa stagione ma fino ad ora non ha mantenuto le aspettative. Zero gol e zero assist e Fonseca che lo aveva lanciato nel precampionato lo ha messo nel dimenticatoio con Pulisic e Leao sulle fasce e puntando sulla coppia Abraham Morata.

Una brutta notizia per il Milan e per Samu che in questa serie di match consecutivi dei prossimi giorni rischia di non esserci. Proprio quando aveva la possibilità di avere maggiore minutaggio e più possibilità di partire dal primo minuto. Nelle prossime ore – al ritorno a Milano – ci sarà un’analisi più attenta ma c’è preoccupazione in casa rossonera e una nuova tegola si affligge sul calciatore e sul reparto offensivo.

Fortunatamente quasi in concomitanza gli Stati Uniti hanno deciso di mandare a casa Pulisic che rientra in anticipo dalle Nazionali.