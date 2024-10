Infortunio prima di Milan-Udinese: svelate le condizioni e i tempi

Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e nel week-end il Milan è chiamato a trovare i tre punti, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, prima della pausa.

Una sosta, per le Nazionali, che non ha escluso alcuni problemi non solo per quanto riguarda l’apprensione che c’è stata per le condizioni di Christian Pulisic, ma anche per diverse squadre in Serie A che hanno perso pezzi, nel corso di questa settimana.

Il Milan sarà tra le prime squadre a scendere in campo, nel week-end che si apre con l’ottava giornata di campionato. Sono da monitorare, così come quella di Pulisic, diverse situazioni proprio riguardo i giorni che precedono Milan-Udinese. Una notizia, in serata, è arrivata proprio su un titolare del match che si giocherà a San Siro. La notizia riguarda il suo infortunio e il problema riscontrato di recente, con condizioni e tempi di recupero annunciati.

Infortunio prima di Milan-Udinese: la notizia

Sabato alle 18 il Milan scende in campo e affronta l’Udinese, nell’anticipo pomeridiano dell’ottava giornata in Serie A. Non va dimenticato quanto ostica sia stata l’Udinese nella passata stagione e quanto quest’anno, sotto il lavoro del tecnico Kosta Runjaic, stia ben figurando.

Fonseca spera di averli tutti al 100%, anche se deve fare i conti con la squalifica di Theo Hernandez e alcune situazioni da valutare nel suo undici titolare. Ma c’è un altro titolarissimo, francese ed inamovibile, che rischia di saltare il match.

Nel corso degli ultimi giorni, infatti, l’allenatore e lo staff medico, hanno monitorato da vicino quella che è stata la condizione fisica dell’ex Marsiglia. A riportare le ultime news riguardo il suo infortunio, è MondoUdinese che, in serata, ha svelato le ultime prima di Milan-Udinese.

Milan-Udinese: infortunio e condizioni svelate

Infortunio prima di Milan-Udinese, con le condizioni che sono state svelate oggi. Secondo quanto riferisce la stessa fonte, il calciatore bianconero resta in dubbio. Ma a quanto pare, per Milan-Udinese, è recuperato Florian Thauvin. Il gioiello francese del club friulano, che ha punito il Milan nella passata stagione con un gol allo stadio dell’Udinese, resta in dubbio per quanto riguarda la sua titolarità. Ma salvo clamorosi colpi di scena, sarà in ogni caso convocato. Da capire dunque se partirà dalla panchina oppure no.

Chi gioca in Milan-Udinese? Le probabili formazioni

Calabria, Sportiello, Bennacer e Florenzi, sono fuori dai giochi e non convocati per l’Udinese, come si sa già, mentre Theo Hernandez è assente per squalifica. Terracciano sarà presumibilmente titolare, in quelle che sono le scelte di Fonseca.

L’Udinese, invece, non è ancora chiaro se potrà contare o meno su Thauvin. In ogni caso, quel che seguono, sono le probabili formazioni di Milan-Udinese.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Morata, Abraham. Allenatore: Fonseca;

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.