Infortunio serio e tempi lunghi: salterà anche Milan-Napoli

La notizia è “a lungo termine” perché riguarda un infortunio con tempi lunghi, che non permetterà al giocatore di esserci.

Un infortunio così lungo da costringere il calciatore a saltare pure Milan-Napoli, in quella che è la notizia che riguarda il centrocampo, con quella che rischia di essere un’emergenza vera e propria, se si pensa al valore che ha il giocatore stesso all’interno delle scelte del suo allenatore.

Il Milan scende in campo con l’Udinese e deve fare i conti con non pochi problemi, in quella che è la situazione che vive Fonseca, che senza lo squalificato Theo Hernandez, ha dovuto sistemare qualcosa nel proprio undici titolare, a causa dei problemi scaturiti dalla pausa per le Nazionali. Ma non c’è solo un problema, in vista di quello che sarà poi l’impegno tra Milan-Napoli, tra qualche settimana.

Infortunio serio: tempi lunghi, non ci sarà in Milan-Napoli

Chissà se sarà o meno già una sfida dal sapore di scontro diretto per lo Scudetto, per la situazione che avranno in quel momento le due squadre quando arriveranno a Milan-Napoli.

Fino a qualche anno fa lo era, con tanto di match da dentro o fuori in Champions League tra le due compagini che hanno dovuto fare i conti, in questo periodo di pausa per le Nazionali, con i propri infortuni.

Da una parte il Milan con alcuni acciacchi sui quali Fonseca deve ragionare, per non rischiare di perdere per un lungo periodo i propri calciatori, dall’altra il Napoli di Antonio Conte che, senza uno dei suoi titolari, rischia di dover rivoluzionare il centrocampo per le prossime partite, dovendo il calciatore saltare anche la delicata sfida tra Milan-Napoli.

Tempi di recupero lunghi: le condizioni sull’infortunio

A riportare le ultime notizie in casa Napoli, che riguardano il Milan, è Il Mattino. Secondo quanto spiegato dal quotidiano, gli azzurri non potranno contare sull’infortunato Stanislav Lobotka. In questo momento lo slovacco rappresenta uno dei pericoli numero uno della compagine partenopea, non tanto per quanto pericolo può creare negli ultimi trenta metri, bensì per come riesce ad amministrare le cose davanti alla difesa, dando pulizia e campo aperto poi al Napoli di Conte. Assieme a McTominay e Anguissa, in questo momento, forma uno dei centrocampi più interessanti in Serie A. Un pericolo in meno per Fonseca che, vincendo contro l’Udinese, darebbe una bella svolta alla classifica per rilanciarsi, in vista dei prossimi appuntamenti.

Infortunio e tempi lunghi: le ultime che porteranno a Milan-Napoli

Il Milan, in ogni caso, deve guardare in casa propria. Contro l’Udinese rischia di non vedersi Gabbia – anche lui non al 100% -, tanto da dover rivedere in difesa poi Thiaw, che ha giocato una sola partita quest’anno. Da capire come arriverà il Milan, in questo tour de force di partite che portano poi alla sfida contro il Napoli, a San Siro, tra tre giornate. Se da una parte mancherà Lobotka, il Milan dal canto proprio spera di arrivare con il numero maggiore di disponibili e al 100% per quella che sarà una delicata sfida per i rossoneri.