Italia-Israele, formazioni ufficiali: la scelta di Spalletti su Gabbia

Svelate le formazioni che scenderanno in campo nella sfida tra Italia e Israele. Ufficiale la scelta di Spalletti sul rossonero Matteo Gabbia.

Di nuovo in campo l’Italia per gli impegni di Nations League. Dopo la sfida di giovedì contro il Belgio, stavolta a Udine l’avversario sarà Israele. Obiettivo tre punti per gli Azzurri che cercheranno di proteggere la vetta del girone dagli assalti di Francia e Belgio, stasera avversarie a Bruxelles. Ufficiale le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto: debutto in azzurro per Matteo Gabbia?

Le ufficiali di Italia-Israele: ancora panchina per Gabbia

Nessuna maglia da titolare per il centrale rossonero con Luciano Spalletti che ha preferito puntare su Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori e Giovanni Di Lorenzo. Rimandato, dunque, il debutto in Nazionale per Gabbia che potrebbe, però, subentrare nella ripresa. Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Abu Fani, Kanichovski, Haziza; Gloukh, Do. Peretz; Madmon.

Queste, dunque, le scelte di Spalletti che ha deciso di lasciare anche di non lanciare Gabbia dal primo, dopo i 90 minuti in panchina contro il Belgio. La speranza è ovviamente quella che nel secondo tempo il classe ’99 possa scendere in campo, anche come premio per il suo ottimo avvio di stagione con il Milan.