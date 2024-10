Juventus: colpo di scena in attacco, Motta decisivo

La Juventus prepara un nuovo ribaltone nel reparto d’attacco: la mossa di Thiago Motta che sconvolge il mercato invernale in Serie A

Per quanto si è avuto modo di vedere fino a questo momento, la Serie A è molto più equilibrata rispetto allo scorso anno e dunque tutti i discorsi sono aperti, per le posizioni di altissima classifica. Una lotta senza quartiere in cui è ancora difficile capire chi potrà prevalere e quindi ogni mossa potrebbe risultare fondamentale per spostare gli equilibri. Grande attenzione alle rivali del Milan, Juventus in testa.

I bianconeri sono naturalmente il club che forse ha generato più hype attorno a sé per le mosse compiute in estate, una autentica rivoluzione dal punto di vista filosofico per l’arrivo in panchina di Thiago Motta e per gli acquisti effettuati sul mercato. I risultati mostrano una Juventus rinnovata nelle idee e nelle ambizioni, che ha ottenuto qualche risultato interessante in prospettiva e che sicuramente potrà puntare a grandi traguardi. Anche se ai torinesi manca ancora qualcosa.

Sarà verosimile vedere all’opera la Juventus sul mercato di gennaio, con un reparto offensivo da migliorare negli uomini e nelle alternative, per un discorso di qualità ma anche per rispondere alla problematica infortuni. La mossa orchestrata da Motta può cambiare tutto e riguarda il Milan piuttosto da vicino.

“Zirkzee alla Juventus a gennaio”, altro sgarbo per il Milan

La Juventus potrebbe fiondarsi su Zirkzee nel mercato invernale. Almeno, è quanto ritiene il commentatore ‘Sky’ Paolo Di Canio, che è stato intervistato da ‘Tuttosport’ e ha lanciato una interessante pista di mercato.

“Alla Juventus manca un vice Vlahovic, è una lacuna di cui ho parlato da tempo – ha spiegato – C’era tempo per intervenire per prendere qualcuno al posto dell’infortunato Milik. Al posto dei bianconeri, mi farei prestare Zirkzee dallo United, tanto lì non sta funzionando niente, nemmeno il giocatore”. Soluzione che sarebbe certamente gradita a Thiago Motta, che ritroverebbe l’attaccante avuto al Bologna. Secondo Di Canio, la trattativa andrebbe impostata adesso con un prestito con diritto di riscatto, guardando anche in prospettiva.

Milan, la risposta in attacco sul mercato di gennaio

Per il Milan, che aveva seguito Zirkzee da vicino nei mesi estivi, come si ricorderà, sarebbe un altro smacco vederlo andare in una diretta concorrente per il campionato. Una notizia che certamente non farebbe piacere a tutto l’ambiente. Ma il club rossonero a sua volta sta pianificando la riscossa sul mercato.

In attacco, ci sono diversi giocatori che non stanno rendendo secondo le attese o sono già di fatto fuori dai piani. Uno tra Jovic, Abraham e Okafor, o anche più di uno, potrebbe partire. Attenzione al ritorno di fiamma per Santiago Gimenez, che potrebbe dare una svolta di peso al reparto avanzato. La dirigenza del Diavolo ci sta lavorando.