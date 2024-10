La rivelazione su Bologna-Milan: “Ecco perché è stata rinviata”, ora è tutto chiaro

Perché Bologna-Milan è stata rinviata? Adesso abbiamo le idee più chiare: svelato il motivo di questa forte e complicata decisione

Bologna–Milan domani non si giocherà. Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata l’annuncio anche da parte di Lega Serie A, dopo quello diramato dal Sindaco di Bologna nella giornata di ieri.

La Lega e il Milan hanno spinto per giocare ad ogni costo a parte chiuse a in campo neutro, ma non c’è stato niente da fare.

I tifosi sono molto arrabbiati e in questo momento sui social si chiedono i motivi di questo rinvio. A rispondere ci ha pensato Mauro Suma, giornalista e direttore di Milan TV, tramite il suo noto e seguitissimo canale YouTube.

“Ho parlato direttamente con la Lega Serie A: Bologna-Milan non si gioca per una battaglia politica del Sindaco Lepore“, ha spiegato Suma. “Offeso per la mancata adesione al lutto del Governo, per non ha ricevuto abbastanza solidarietà, per la mancanza di aiuti economici, ha scelto Bologna-Milan per la sua battaglia politica“.

Bologna-Milan rinviata, Suma fa chiarezza: “Ho parlato con la Lega”

Non è servito a niente nemmeno il disperato tentativo del Prefetto: “Ha fatto i salti mortali per farci giocare, è arrivato fino al Ministero degli Interni, ha chiuso il Sindaco Lepore in ufficio per convincerlo”.

Pur di convincerlo, il Prefetto ha provato ad assumersi ogni tipo di responsabilità, così che la battaglia politica di Lepore potesse restare intatta. Ma c’era un grosso problema.

“Lepore si è avvalso di una normativa in cui ha firmato l’ordinanza come Sindaco e come facente funzione di capo della Protezione Civile e quindi non era modificabile né attaccabile“, la rivelazione di Mauro Suma.

In queste ore, i tifosi si sono chiesti perché, invece, la fiera di auto e moto d’epoca si sta svolgendo regolarmente. La risposta è abbastanza ovvia: “Se la battaglia è politica, e lo è, la fai sulla cassa di risonanza del calcio“.

C’era anche un’altra questione e cioè la decisione del Bologna di devolvere metà dell’incasso dei biglietti agli alluvionati: “Lega Serie A si è offerta di farsi carico della spesa ma il Sindaco di Bologna ha tenuto ferma la sua battaglia“.

Altro tema fondamentale è il peso politico del Milan, messo in discussione dai tifosi sui social. Anche in questo caso Suma ha la risposta: “La Lega mi ha detto che il Milan ha fatto di tutto: ha avuto i toni, i modi, anche i pugni sul tavolo per giocare questa partita, ma quando ti trovi contro tutte queste situazioni non c’era alcuna possibilità di scardinare l’ordinanza”.

Infine, perché non era invece percorribile la strada del 3-0 a tavolino: “Per il 3-0 a tavolino sarebbe dovuto succedere l’inferno: il Milan avrebbe dovuto raggiungere il Dall’Ara, ma a quel punto la Protezione Civile poteva sbarrarti le strade per l’allerta, e quindi la Lega Serie A non poteva prendersi la responsabilità di questo“.