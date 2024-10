Leao ancora nel mirino, la sentenza è netta: il Milan è nei guai

La stella del Milan Rafael Leao è ancora nel mirino. L’attaccante portoghese è protagonista finora di un inizio di stagione difficile.

Finita la sosta per le Nazionali è tempo nuovamente di tornare a pensare alla serie A. I prossimi giorni saranno molto importanti per Paulo Fonseca e il suo Milan, 7 gare nei prossimi 21 giorni e una serie di match che il tecnico portoghese non può assolutamente sbagliare. La sconfitta di Firenze ha rimesso in dubbio la panchina del tecnico e la società si aspetta un repentino cambio di rotta.

Il Milan ha vinto il derby ma ha allo stesso tempo avuto fin troppi alti e bassi, il club ha perso gare alla portata ed in Champions League è a quota 0 punti dopo due partite disputate. I tifosi sono stufi, il cambio in panchina da Fonseca a Pioli non è servito, la posizione del tecnico non è solida e alcuni giocatori sono finiti nel mirino.

Uno dei giocatori più contestati – oltre al capitano Theo Hernandez – è l’esterno offensivo rossonero Rafa Leao. L’ex talento del Lille doveva essere per tutti l’uomo che doveva fare la differenza ma finora Rafa non è riuscito a incidere. In molti lo hanno criticato e in questi minuti hanno fatto scalpore le parole dell’ex calciatore Angelo Di Livio, intervenuto ai microfoni di TvPlay.

Milan, duro affondo su Rafa Leao

Attraverso il portale Di Livio ha parlato della situazione del Milan e ha commentato: “Il Milan può ancora lottare per lo scudetto, ne sono convinto. E’ una squadra che alla lunga ne verrà fuori, mi auguro che ne esca con Fonseca che è un tecnico con ottime idee”. Di Livio ha criticato però alcuni giocatori che a su dire hanno troppi alti e bassi e ha riferito:

“Nella rosa ci sono futuri campioni, come Leao. Ma Leao è un campione oggi. Morata è un bell’attaccante ma fa pochi gol. Il problema di questa squadra è la testa, ma se fanno un filotto di partite importanti possono andare avanti”, ha dichiarato l’ex giocatore di Fiorentina e Juventus.

Di Livio non è l’unico ex calciatore ad aver criticato Leao in queste ore e ai microfoni di Libero ha parlato invece Giancarlo Marocchi e anche questi ha attaccato duramente Rafa Leao. Marocchi ha chiarito: “Leao? E’ inutile chiedergli di più, purtroppo questo giocatore è cosi, nel bene e nel male”, ha spiegato l’ex calciatore.