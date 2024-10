Leao lascia il Milan? Colpo di scena, ora è possibile: è una vera mazzata

L’addio del portoghese è una possibilità concreta, ecco le possibili condizioni per la cessione dell’attaccante rossonero.

Il Milan scenderà in campo a Firenze per la settima giornata di questo campionato, contro una Fiorentina che non ha alcuna intenzione di perdere. Una partita molto interessante, che vedrà protagoniste due squadre che stanno vivendo una stagione a fasi alterne. Ci si aspetta di più dai due allenatori e dai giocatori, che hanno le potenzialità per vivere una stagione molto importante. Il Milan non ha iniziato bene, ma sta raccogliendo punti importanti per rimanere nella parte alta della classifica. Napoli e Inter hanno già raccolto altri tre punti e i rossoneri sono costretti a inseguire.

Per vincere e convincere, Fonseca avrà bisogno dei suoi giocatori migliori, alcuni dei quali non stanno dando il contributo sperato. Tra questi c’è sicuramente Rafa Leao, probabilmente il calciatore con maggiore talento in rosa. Il portoghese alterna prestazioni importantissime ad altre insufficienti, oramai da diverse stagioni. Spesso coinvolto in bufere mediatiche, in situazioni polemiche con l’allenatore e in molti casi poco convincente nel rettangolo di gioco. Il rapporto di Leao con i propri tifosi è di odio e amore, alcuni non sarebbero contrari alla sua cessione. Al termine di questa stagione l’addio potrebbe concretizzarsi, perché su di lui potrebbero esserci diversi top club.

Milan, possibile l’addio di Leao: il PSG monitora la situazione

Nel corso dell’ultima finestra di calciomercato, sono circolate diverse voci che hanno accostato il nome di Leao a quello del Barcellona. Gli spagnoli erano alla ricerca di un giocatore capace di dare maggiore qualità in attacco, ma alla fine si sono dovuti ‘accontentare’ di Dani Olmo. Il numero dieci portoghese è rimasto a Milano per la forte volontà della dirigenza rossonera, che si è opposta ad ogni eventuale trattativa per l’attaccante.

La prossima estate, tuttavia, potrebbe essere quella della separazioni dopo sei lunghe stagioni. Secondo quanto riporta Team Talk l’interesse del Paris Saint Germain sarebbe reale, ma c’è una condizione: l’obiettivo principale del club francese è Salah, il cui contratto con il Liverpool scadrà a giugno del 2025. L’egiziano potrebbe lasciare i Reds a parametro zero e la possibilità ingolosisce i parigini. Se l’altare dovesse saltare, però, il PSG potrebbe fiondarsi sul classe 1999 del Milan.

Leao è arrivato in Italia nel 2019 e ha collezionato quasi 220 presenze con la casacca rossonera. Un giocatore sicuramente importante nella storia recente del club, uno dei protagonisti dello scudetto del 2022. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 90 milioni e il suo contratto con il Milan non scadrà prima del 2028. Ci sono tutti i presupposti per una trattativa davvero clamorosa, ma la stagione è ancora lunga e per l’epilogo di questa storia bisognerà attendere ancora qualche mese.