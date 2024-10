“Leao va lasciato libero”: che difesa per Rafa, tifosi spiazzati

Rafa Leao è sempre al centro delle discussioni di tifosi e addetti ai lavori, tra critiche e elogi dopo ogni sua mossa.

Leao è sempre argomento di discussione, tra gol, polemiche e frecciatine sui social. Sulla questione legata al portoghese ci sono sempre molti commenti. Stasera Rafa è atteso a Firenze dove sarà fondamentale per il Milan vincere dopo la sconfitta in Champions contro il Leverkusen.

Un grande ex della partita di questa sera tra Fiorentina e Milan è l’allenatore turco Fatih Terim: il tecnico fece molto bene con i Viola prima di passare in rossonero dove invece fu esonerato.

Terim difende Leao: le parole

Le due squadre, però, rimangono nel cuore dell’Imperatore che oggi ha concesso un’intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport in vista della sfida trai toscani e i rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni più importanti.

“Sì, Fiorentina contro Milan, le mie due squadre del cuore in Serie A. Lo sa che da allenatore dei viola ho battuto il Milan due volte e poi sulla panchina rossonera ho sconfitto la Fiorentina nell’unica occasione in cui l’ho incontrata? Sì, è proprio la mia partita: non l’ho mai persa, che fossi il tecnico dell’una o dell’altra”.

“I tifosi vorrebbero di più da Leao? Credo intendano come lavoro di squadra e un po’ li capisco. Ma i calciatori di talento come Leao, bravi nell’uno contro uno, vanno giudicati in modo diverso dagli altri e lasciati liberi. A me Rafa piace, quando si accende inventa sempre qualcosa” ha commentato Terim.