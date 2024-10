Leao via dal Milan: scambio con una rivale di Serie A

Clamorosa idea di scambio in Serie A con il Milan che saluterebbe un discontinuo Rafael Leao e si prenderebbe uno dei migliori attaccanti

Le ultime settimane per Rafael Leao non sono state affatto semplici perché il numero 10 del Milan non sta rendendo in campo quanto tutti si aspetterebbero da lui e il tecnico Paulo Fonseca sta prendendo le sue decisioni. Il portoghese è uno dei giocatori di maggior talento che ci siano in Serie A e, a detta di molti, anche in Europa con tantissime potenzialità che però non sempre riescono ad essere espresse con continuità dall’esterno rossonero nell’arco della partita.

Milan, Leao non ingrana e ora la sua cessione non è più un miraggio

Dopo otto partite di campionato e tre in Champions League il bottino realizzativo di Leao con la maglia del Milan è di un solo gol, un dato che certamente non fa fare i salti di gioia ai tifosi rossoneri viste le potenzialità del portoghese. Le prestazioni del numero 10 rossonero sono troppo altalenanti e infatti anche Fonseca lo ha tenuto in panchina sabato scorso nella sfida vinta contro l’Udinese mentre martedì contro il Club Bruges lo ha tolto al 60′ proprio nel momento in cui il Diavolo doveva attaccare visto il pari per 1-1.

Osservando queste difficoltà che l’ex Lille sta vivendo in questa sua stagione con Fonseca in panchina, non ci si può più sorprendere se a fine stagione le strade tra Leao e il Milan dovessero separarsi. Nelle ultime ore stanno iniziando a circolare voci di mercato che potrebbero portare nel club di via Aldo Rossi il cartellino di un grande attaccante qualora lo scambio con Leao andasse in porto.

Milan-Napoli ipotesi di scambio tra attaccanti: Leao in azzurro e Osimhen in rossonero

Come riportato da MilanLive.it, sta nascendo in queste ore una pazza idea di mercato che potrebbe concretizzarsi in estate. A fine stagione infatti il Napoli si ritroverà tra le mani Victor Osimhen che tornerà dal prestito al Galatasaray e la sua permanenza in Turchia appare del tutto imporbabile.

Ecco che il Milan e il Napoli potrebbero mettere in piedi uno scambio tra Leao e Osimhen. I rossoneri sistemerebbero finalmente il problema attaccante perché con il nigeriano otterrebbero una punta capace di segnare tanti gol, visto il mancato riscatto di Abraham che appare sempre più probabile mentre gli azzurri avrebbero in campo un esterno capace di sostituire Kvaratskhelia dato che il georgiano non ha ancora rinnovato il contratto e a fine anno potrebbe salutare la Serie A.