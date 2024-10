Leverkusen-Milan, Fonseca sotto accusa: il dato all’intervallo è preoccupante

Bayer Leverkusen-Milan, il dato all’intervallo preoccupa i tifosi: Paulo Fonseca torna sotto accusa dopo solo un tempo di gioco.

Dopo l’ottima vittoria in campionato contro il Lecce, il Milan di Fonseca è chiamato a dare continuità alle prestazioni messe in scena nelle due ultime gare di campionato, a partire dal Derby contro l’Inter. La delusione in Champions League con il Liverpool sembrava esser ormai alle spalle ma il primo tempo deludente contro il Bayer Leverkusen ha fatto tornare coi piedi per terra i rossoneri.

Leverkusen-Milan: i rossoneri si aggrappano al pareggio

Il Milan soffre alla BayArena a causa della forza e qualità dell’avversario che ha messo i rossoneri sotto in ogni fase. Diverse le conclusioni verso lo specchio della porta difesa da Maignan che ha dovuto raccogliere anche un pallone in fondo alla rete per via di un gol di Boniface, ma in fuorigioco. I ragazzi di Fonseca non hanno avuto una reazione forte e non sono riusciti ad imporsi sul match.

Nonostante alcune ripartenze pericolose ed un tiro bloccato dall’estremo difensore del Bayer Leverkusen su Pulisic, il Milan non ha mai creato una palla gol sensazionale. L’imprecisione ed un po’ di sfortuna sotto porta della squadra di Alonso, finora, grazia il Milan che si aggrappa al risultato di 0-0 dopo una prima frazione di gioco caratterizzata da diversi errori tecnici.