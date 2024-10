L’infortunio diventa occasione: Fonseca a caccia di un record

L’infortunio potrebbe portare ad un record incredibile per la formazione allenata da Paulo Fonseca.

L’infortunio che diventa occasione, con la partita di Champions League alle porte e quelle che sono le notizie che arrivano dalla conferenza stampa da parte di Paulo Fonseca che, a caccia di un riscatto in Champions League, vede la sfida di quest’oggi come occasione per rilanciarsi anche lì, dopo quanto fatto in campionato.

Perché dopo la sconfitta con la Fiorentina, seppur sofferta a causa dell’espulsione di Reijnders nella prima parte del match, è arrivata la risposta in campo contro l’Udinese. Una risposta che ora deve arrivare in Champions League, con la possibilità di piazzare un record.

Milan, record in Champions League: l’occasione dall’infortunio

In casa Milan potrebbe arrivare un record, con l’infortunio che diventa occasione per i rossoneri. Nella conferenza stampa di vigilia in Champions League, Fonseca ha reso chiare alcune dinamiche legate alle sue scelte.

Se da una parte ci sono stati i problemi fisici, sui quali non ha voluto rischiare, poi sono conseguite le scelte tecniche. Basti pensare alla situazione Leao, che però verrà risolta con il portoghese che, in Champions League, è chiamato a rispondere sul campo, dimostrando di meritare la titolarità. Ma c’è un’altra situazione, in attacco, che vede protagonista il Milan, in quello che diventerebbe un record assoluto.

L’infortunio in attacco, infatti, potrebbe permettere a Camarda di trovare il campo in Milan-Club Brugge. Non da titolare, ma comunque da subentrato. E in questo momento difficile, Fonseca, potrebbe scegliere di buttarlo nella mischia, qualora ce ne sarà bisogno, al fine di trovare la rete in caso di necessità o semplicemente per far riposare quello che al momento risulta essere l’unico attaccante al 100% in avanti. E, un’eventuale gol di Camarda, porterebbe il Milan di fronte al record storico in Champions League, che sarà poi difficile da battere.

Occasione Milan: possibile record in Champions League

In Champions League, spiega Tuttosport, il Milan potrebbe trovare un record. Il problema di Abraham che è out dai convocati a causa del suo problema in Milan-Udinese, con la possibilità di vederlo soltanto per il Bologna e con Jovic out dalla lista, diventa occasione per il record. Nella giornata di oggi, Francesco Camarda ha 16 anni e 226, centravanti che è stato convocato da Fonseca per Milan-Club Brugge. Qualora dovesse succedere di vederlo in gol, batterebbe il record di Ansu Fati, che fu realizzato proprio a San Siro contro l’Inter, precisamente il 10 dicembre 2019 quando, a 17 anni e 40 giorni, trovò il gol diventando così “il marcatore più giovane di sempre in Champions League”.

Milan, i precedenti sul possibile record in Champions League

Il debutto di Camarda non sarebbe da record, per quanto riguarda “il più giovane ad esordire in Champions League”, considerando che ci sono calciatori come Youssoufa Moukoko che, al Borussia Dortmund, trovò l’esordio a 16 anni e 18 giorni. Però, in caso di rete, sarebbe record. E se da una parte c’è il sogno di giocare la Champions League, dall’altra c’è quello di vedere gonfiare la rete. E Camarda, futuro del Milan e magari anche della Nazionale, fa bene a sognare. Fonseca potrebbe dargli una chance, la chance che sarebbe “da record”, a quel punto.