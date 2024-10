“Lo sognavo da bambino”: Camarda emoziona tutti a San Siro

Serata da sogno per Francesco Camarda, che a meno di 17 anni esordisce a San Siro in Champions League. Una notte che non scorderà mai.

L’esordio in Champions League, la gioia del gol poi annullata dal Var: quella di Francesco Camarda è stata una notte da sogno, quasi perfetta. Il centravanti classe 2008 ha commentato ai microfoni di Sky Sport il suo esordio storico.

L’emozione di Camarda nel post partita

“Il titolo del record mi dà molto orgoglio però adesso mi spinge a dare di più e far sì che queste notti accadano più spesso. Segnare è stata l’emozione più bella della mia vita, poi il vAR mi ha fatto lo scherzo. Sono molto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di oggi”.

“È il giorno più bello della mia vita. Queste sono le notti che sogni da bambino. Do il massimo sempre. Queste cose le sogni al parchetto, poi succede veramente”.