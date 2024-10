Lotta scudetto, Bonucci snobba il Milan: tifosi sorpresi

Leonardo Bonucci ha le idee chiare sulla lotta scudetto e non vede il Milan presente. Di seguito sono riportate le sue parole

Con l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan e con il lavoro della società sul mercato estivo l’obiettivo principale per i rossoneri era quello di portare in alto la squadra e creare un ciclo vincente che possa essere duraturo nel tempo.

In casa Milan, quindi, il verbo fondamentale era Vincere. Con l’inizio di stagione, però, il mister ha trovato qualche difficoltà. Infatti, la stagione del Milan è iniziata con alti e bassi dovuti ai risultati delle partite. Si pensava che dopo la vittoria contro l’Inter nel Derby, Paulo Fonseca avesse trovato la soluzione per tornare ad avere una striscia di vittorie, ma così non è stato. I risultati deludenti in Champions League e il ko a Firenze, hanno fatto capire che bisogna ancora lavorare tanto per poter dare un’identità alla squadra.

Vedere una squadra che è ridimensionata per le prestazioni e anche le ambizioni è ciò che più fa arrabbiare e deludere i tifosi. Durante la pausa nazionale, quindi, Paulo Fonseca sta studiando le possibili mosse che può fare in campo durante le prossime partite e lavora con i giocatori rimasti a Milanello per trovare la giusta soluzione in vista del lungo percorso. Obbligo per le prossime partite è quello di fare risultato sia in Serie A, ma anche in Champions League. Attualmente in classifica di campionato è al sesto posto con in totale cinque punti di distanza dal primo posto occupato dal Napoli. Il calendario continua ad essere pieno, ma la strada è ancora molto lunga e tutto può e deve ancora cambiare.

Le parole di Bonucci sulla possibile vincitrice dello scudetto

L’ex difensore Leonardo Bonucci è intervenuto al “Festival dello Sport” di Treno. Durante la sua intervista ha parlato dei suoi ricordi bianconeri, della nuova Champions League e della corsa scudetto. Di seguito riportate le squadre che secondo Leonardo Bonucci sono le preferite per vincere lo scudetto.

Per Leonardo Bonucci la lotta scudetto è tra sole tre squadre, ovvero Napoli, Inter e Juve. Inoltre, afferma che a lui piace anche la Lazio che con Baroni sta giocando bene e si diverta a guardarla. Successivamente, c’è anche l’Atalanta che bisogna tenere sempre in considerazione per i primi posti. Sul Milan, invece, Bonucci afferma che è un gradino sotto.

“Il Milan è un gradino sotto. Per lo Scudetto ci sono soprattutto le tre che ho detto all’inizio (Napoli, Inter, Juve)”.