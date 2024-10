“Lotterà per lo scudetto”: Milan, la sentenza dell’ex rossonero esalta i tifosi

In attesa del big match di domani tra Milan e Napoli, un ex campione rossonero mette la squadra di Fonseca in lotta per il tricolore.

Alti e bassi in questo inizio di stagione per il Milan. La squadra di Fonseca sta alternando infatti prestazioni estremamente positive, come quella del derby, ad altre piuttosto sottotono. Basti pensare alle sconfitte di Firenze e Parma, senza entrare nel merito delle coppe europee.

Ciò che fa preoccupare i tifosi è proprio questa mancanza di continuità. La squadra c’è, il talento anche e l’allenatore sembra avere le idee abbastanza chiare. Ma nonostante ciò i rossoneri continuano ad alternare con frequenza momenti di ottimo calcio ad altri di confusione e disordine in mezzo al campo, anche nel corso della stessa gara.

Una montagna russa che insomma tiene ancora tutti con il fiato sospeso nell’ambiente e che non fa nemmeno dormire sonni tranquilli all’allenatore. Eppure il portoghese ce la sta mettendo tutta per costruire una squadra all’altezza e non si può dire onestamente che non stia facendo un buon lavoro. Tanta attesa dunque per domani, quando a San Siro arriverà nientepopodimeno che la capolista Napoli.

Milan, arriva il pronostico di Altafini: sentenza netta

Proprio in vista di questo match, l’ex bomber del Milan José Altafini, nonché del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport e, interrogato sui propri numeri relativi allo scontro diretto, non si è fatto trovare per nulla impreparato. L’italo-brasilano ha dichiarato:

“Con il Milan ho realizzato quattro gol al Napoli, mentre a maglie inverse due .Comunque c’era sempre un po’ di spettacolo tra le due squadre e continuerà ad esserci. Entrambe si qualificheranno per la prossima Champions League e lotteranno per lo scudetto“.

Dichiarazioni senza dubbio importanti e che hanno avuto non poca risonanza. Il Napoli si sa, è forse la candidata principale per il tricolore di quest’anno. La squadra è solida, Antonio Conte in panchina è una macchina da guerra e l’assenza delle coppe europee permette sicuramente una migliore gestione della rosa e delle energie.

I dubbi al riguardo, invece, hanno sempre accompagnato il Milan in questo inizio di stagione, proprio in virtù delle prestazioni oscillanti di cui sopra. Non è un caso infatti che molti addetti ai lavori abbiano indicato i rossoneri come favoriti per le prime quattro posizioni, ma non in lotta fino alla fine per la vittoria.

Tifosi rossoneri esaltati quindi da queste dichiarazioni, specie perché arrivate da un ex campione che conosce benissimo l’ambiente e anche il campionato italiano in generale.

Non ci resta dunque che goderci lo spettacolo di domani e provare a fugare qualche dubbio sulle reali ambizioni di Pulisic e compagni.