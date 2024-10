L’ex calciatore della Juventus non si spiegato come il Milan si sia privato di un calciatore in particolare: frecciatina a Furlani.

Nel corso della precedente sessione di mercato, il Milan si è mostrato particolarmente attivo non solo in entrata ma anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Tra i diversi giocatori che hanno messo fine alla loro avventura in rossonero, c’è Pierre Kalulu. Dopo le poche garanzie riservate da parte di Fonseca, il difensore francese ha preferito sposare a pieno il progetto della Juventus, decidendo di restare in Serie A per dimostrare a tutti il suo reale valore.

Pierre Kalulu si è messo nuovamente in gioco, approdando in una grande piazza come quella bianconera. Per ora, il calciatore si sta dimostrando all’altezza delle aspettative, convincendo sia la tifoseria che mister Thiago Motta. Stando ai responsi di questo avvio, pianamente calatosi nell’ambiente juventino, Kalulu potrebbe diventare un vero e proprio rimpianto per il Milan. Sono diversi i personaggi del mondo del calcio che non si spiegano il motivo per il quale la società rossonera abbia deciso di privarsi del francese, tra questi c’è anche Mark Iuliano.

Iuliano incredulo: frecciatina al Milan

Mark Iuliano ha parlato dell’ottimo impatto di Pierre Kalulu in bianconero a margine della sua ultima intervista concessa al quotidiano ‘Tuttosport’. L’ex Juventus ha rilasciato grandi parole per il difensore francese, esaltando di conseguenza colui che lo ha portato a Torino, Giuntoli: “È stata una Giuntolata: un acquisto azzeccatissimo da parte di Cristiano. Mai avrei immaginato che Kalulu potesse avere un rendimento del genere. Non ha sbagliato una partita. Va riscattato al più presto: la Juve se lo deve tenere stretto”.

Kalulu e il paragone con Davids: “Edgar però era un campione affermato e aveva già vinto la Champions: al Milan non l’avevano capito e non si era integrato. Comunque non riesco a capacitarmi di come il Milan possa aver scaricato così facilmente Kaluku e per di più a una diretta concorrente. Una cosa incredibile, meglio per la Juve (sorride, ndr)”.

Pierre Kalulu, arrivato in punta di piedi ma con grande fame e ambizione, è diventato in poco tempo uno dei perni portati della difesa di Thiago Motta. Il difensore francese ricopre un ruolo fondamentale nello scacchiere del mister bianconero, essendo molto duttile tatticamente. Non a caso, gli ottimi segnali lanciati da Kalulu in questo inizio di stagione starebbero sollecitando la Juventus ad esercitare il diritto di riscatto. Ora, con l’infortunio di Bremer, ricadrà ancor più responsabilità sull’ex rossonero.

Il difensore, arrivato in prestito oneroso, sta convincendo tutti a suon di prestazioni di grande spessore, sia in Serie A che in Champions League. Quindi, la Juventus sarebbe pronta a sborsare 14 milioni per ingaggiare Kalulu a titolo definitivo, precludendo al Milan la possibilità di rimediare a quello che potrebbe essere stato un errore di valutazione.