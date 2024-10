Maldini rompe il silenzio: “Rispetto il Milan”, poi il commento sul trasferimento

Daniel Maldini è uno dei talenti sui quali ha puntato Luciano Spalletti, l’ex Milan è al centro delle vicende di calciomercato.

Stesse vicende di mercato che portano alla possibilità di finire nella rivale storica dell’ex rossonero, nonché figlio della leggenda del Milan, Paolo Maldini.

Le news di calciomercato sull’Inter sono concrete, con la possibilità di vedere il suo trasferimento prima dal Milan al Monza, per poi il passaggio all’Inter, magari già a gennaio.

Milan: torna a parlare l’ex rossonero Maldini

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del Milan e delle scelte fatte, magari di quelle future, per quanto riguarda il suo domani. A 360 gradi ha preso voce Daniel Maldini, calciatore finito alla ribalta per quanto di buono sta facendo con i brianzoli in Serie A, riuscendo finalmente ad esprimere un talento che non riusciva a venir fuori in maglia rossonera.

Figlio e nipote d’arte della dinastia dei Maldini, si è definito orgoglioso per essere riuscito a trovare la Nazionale, ricordando nonno Cesare nella sua intervista.

Farebbe strano e non poco vedere un Maldini finire all’Inter, ma del suo momento e dell’addio ai rossoneri, ha parlato proprio Daniel Maldini, nella sua intervista alla rosea. Diversi i temi toccati e, quelle che seguono, sono le sue parole.

Le parole di Daniel Maldini: “Porto rispetto al Milan”

Dice di portare rispetto al Milan, Daniel Maldini, calciatore sul quale i rossoneri non hanno puntato, lasciandolo partire a titolo definitivo con destinazione al Monza. Di questo, ne ha parlato apertamente: “Il Milan ha fatto delle scelte quando mi ha ceduto. Se mi aspettavo di restare? Hanno scelto, sono scelte che io rispetto. Quando mi ha chiamato Galliani l’estate scorsa io ho percepito la sua voglia di avermi ancora. E per me, il Monza, è sempre stato la prima scelte. Avevo intenzione di tornare”.

Daniel Maldini è stato ceduto al Monza a titolo definitivo e adesso, piacendo all’Inter, potrebbe clamorosamente finire in nerazzurro. Al Milan però verrà data praticamente la metà della futura rivendita, con incasso sulla possibile cessione di Maldini all’Inter.

Inter, Nazionale e Monza: Maldini parla del suo momento

Sta ben figurando col Monza, tanto da accendere le voci di calciomercato su di lui con l’accostamento all’Inter ed è stato pure convocato da Luciano Spalletti, Daniel Maldini: “Al Monza vivo nel mio posto nel mondo. Qui mi sono sentito subito a casa, abbiamo visto i risultati. Avevo bisogno di sentirmi sia tranquillo che responsabile. Perché percepire le responsabilità mi fa stare proprio bene e mi fa sentire vivo. Compagni e allenatore hanno fiducia in me ed è bellissimo”.