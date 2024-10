Maldini torna al Milan? Arriva il messaggio a sorpresa dal ritiro della Nazionale

Dal ritiro della Nazionale Daniel Maldini ha parlato del suo futuro. Occhio a possibili e clamorosi colpi di scena per il figlio d’arte.

Dopo Cesare e Paolo stavolta tocca a Daniel. Il giovane figlio d’arte sta proseguendo la dinastia e dopo il debutto al Milan (il club lo ha poi ceduto a titolo definitivo al Monza), il calciatore potrebbe debuttare anche con la maglia della Nazionale, visto i prossimi impegni di Nations League. Il calciatore ha iniziato bene la stagione tra le fila del Monza e Spalletti ha deciso di puntare su di lui.

Dal ritiro della Nazionale Daniel ha parlato di tanti temi ed ha ringraziato il ct per la convocazione. Ecco le sue parole nella conferenza odierna:

“Sono orgoglioso di essere qua. Oggi mi alleno, spero di far vedere qualcosa di buono. Fa sempre piacere la convocazione in Nazionale, la mia famiglia mi è stata sembra vicina ma abbiamo parlato poco della convocazione. Sono stato contattato dal Venezuela ma ho sempre preferito di aspettare il momento giusto ed è valsa la pena. Con papà ho parlato poco ma so che è contento. Mi fa un bell’effetto essere qui e vedere foto di mio papà e mio nonno ma sono concentrato solo per far bene”.

Milan, le parole di Maldini sono chiare

Tanti tifosi pensano che la sua cessione a titolo definitivo sia esagerata ma il Milan ha mantenuto il 50 % sulla rivendita e questo potrebbe aiutare un suo possibile ritorno in rossonero. Il calciatore ha parlato di questo e delle critiche riguardo la raccomandazione che – ad ogni risultato positivo – tornano nuovamente in voga:

“Tornare al Milan? Non ci sto pensando ma tutto è possibile, si vedrà alla fine dell’anno. Le critiche per la mia “raccomandazione” vista la famiglia? Con il tempo riesci a capire che il parere degli altri può essere negativo o positivo ma devi continuare per la tua strada. Ogni ragazzo ha il sogno di giocare per la Nazionale. Del nonno mi ricordo poche cose ma è sempre stato vicino a noi. Questa chiamata è arrivata al momento perfetto. A chi mi ispiro? Kakà mi piaceva sempre molto. Non ho mai chiesto consigli a mio papà”.