Mercato Milan, caccia ai due talenti: il piano della società rossonera

Il Milan alla caccia di due giovani talenti da inserire in rosa. La società rossonera è pronta a far partire l’assalto per un doppio colpo in prospettiva.

In questo avvio di stagione il Milan ha “dondolato” tra alti e bassi. Dopo un inizio poco incoraggiante, il successo nel derby ha rinvigorito l’ambiente, che ha vissuto un nuovo down nel doppio confronto con Fiorentina e Bayer Leverkusen. Al rientro dalla sosta però, anche grazie a qualche presa di posizione forte di Fonseca, la formazione rossonera si è riscattata, portando a casa sei punti tra Udinese e Club Brugge in Champions League.

Tra le scelte più discusse spicca sicuramente la decisione di lasciare in panchina Rafael Leao, ben sostituito da Okafor e Chukwueze. Se in quel reparto non mancano le alternative, in altre zone del campo la coperta è corta. In queste prime nove giornate, oltre alle tre sfide in ambito europeo, Fonseca ha dovuto spremere alcuni titolari, su tutti Morata, Pulisic, Fofana, Emerson Royal e Theo Hernandez.

Non è quindi da escludere un intervento della società già a gennaio per allungare l’organico a disposizione dell’allenatore portoghese. Nel frattempo, gli emissari della dirigenza rossonera stanno visionando due giovani talenti in Argentina.

Milan, occhi su due talenti argentini: l’indiscrezione

In base a quanto riportato da “Calciomercato.com”, i talent scout hanno segnalato ai piani alti di via Aldo Rossi Franco Mastantuono e Thiago Fernandez. Il primo, in forza al River Plate, è già sulla bocca di molti in giro per il mondo. Malgrado la giovanissima età (la carta d’identità recita 14 agosto 2007) il talento del centrocampista brilla già come una stella che, per di più, appare già pronto al grande salto nel calcio europeo. I rossoneri si sono informati sulla fattibilità della trattativa, ma la concorrenza è serratissima. Tra i club interessati figura infatti il Real Madrid, pronta a fare sul serio per aggiudicarsi un altro gioiellino dal Sud America.

Tre anni più “anziano”, si fa per dire, Fernandez, attualmente calciatore del Velez Sarsfield, primo in classifica nella Liga Profesional argentina. L’esterno sinistro ha contribuito alla cavalcata del club di Liniers, sobborgo di Buenos Aires, mettendo a segno sei gol e nove assist. Gli osservatori del Milan sono rimasti stregati dalla velocità del classe 2004 e per la sua finalizzazione.

Non è quindi da escludere che il Diavolo possa aumentare il pressing per due millenials di cui si sentirà parlare in un futuro non poi così lontano.