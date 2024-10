Mercato Milan, Furlani fa sul serio: sfida aperta con il Napoli per il talento della Serie A

Giorgio Furlani è pronto a fare concorrenza al Napoli per il giovane talento della Serie A: il Milan fa sul serio.

Il Milan sta già da diverso tempo iniziando a guardarsi intorno in vista della prossima finestra di mercato. La società rossonera, di fatto, starebbe lavorando incessantemente per individuare i giusti rinforzi da consegnare a mister Paulo Fonseca nel mese di gennaio.

Tra le valutazioni che sarebbe facendo la dirigenza, sarebbe finito anche il nome di un giovane emergente del campionato di Serie A. Talento su cui avrebbe messo gli occhi non solo il Milan, ma anche altre compagini della massima serie italiana, tra cui il Napoli.

Duello Milan-Napoli per il giovane talento della Serie A

Secondo ‘TMW’, potrebbe prendere vita un vero e proprio duello di mercato a stretto giro tra Milan e Napoli per il giovane talento del Lecce. Rossoneri e azzurri vorrebbero accaparrarsi le prestazioni di Patrick Dorgu, terzino danese classe 2004.

Il promettente terzino sinistro sta attirando su di sé l’attenzione di molti club con prestazioni di sostanza e qualità. Patrick Dorgu piacerebbe moltissimo a Milan e Napoli, pronte a farsi strada tra le pretendenti per garantirsi un giocatore di prospettiva e all’altezza della Serie A. Resta capire se entrambe le società faranno un tentativo già a gennaio.

Nonostante sia un terzino, Patrick Dorgu sta dimostrando di aver un certo feeling con il gol. Il calciatore del Lecce è andato in rete proprio ieri, in occasione della sfida contro l’Hellas Verona, permettendo alla squadra giallorossa di portare a casa tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Per Dorgu si è trattato del secondo gol in stagione, dopo quello segnato ai danni del Parma.

Patrick Dorgu è un profilo validissimo e lo confermano le sue prestazioni con la maglia del Lecce. Il Milan sarebbe disposto a dargli una grande chance, mettendolo in condizione di dimostrare il suo valore anche con una maglia ancor più importante come quella rossonera.

Al momento, però, appare difficile un trasferimento del danese a gennaio. Il Lecce sarebbe stato molto chiaro, vorrebbe trattenere Dorgu fino al termine della stagione per poi discutere eventuali offerte, ma solo dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza.

Il Milan resta alla finestra, pronto a sfruttare ogni minimo particolare nel caso in cui si presentasse la giusta opportunità. La società rossonera sarebbe finita su Patrick Dorgu non solo per il suo indiscusso talento, ma anche per tutelarsi al meglio qualora Theo Hernandez decidesse di dire di no alla proposta di rinnovo.

Per ora, le negoziazioni viaggiano a rilento, a causa delle eccessive pretese economiche avanzate dall’entourage del calciatore. Per questo motivo, il Milan avrebbe cominciato a guardarsi intorno già da diverso tempo, cercando di individuare il degno erede del terzino francese.