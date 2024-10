Mercato Milan, Furlani ha deciso: pronto l’assalto al calciatore

Giorgio Furlani avrebbe fatto la sua scelta in vista della prossima finestra di mercato: deciso l’obiettivo per gennaio.

Il Milan avrebbe già dato inizio alle proprie manovre in vista della finestra di mercato che si aprirà nel mese di gennaio. La società rossonera, di fatto, avrebbe stilato dei piani precisi, con l’intento di mettere nelle mani di Paulo Fonseca degli innesti funzionali al progetto, ma sopratutto di qualità. La volontà della dirigenza sarebbe quella di intervenire su due zone del campo in particolare, ossia, centrocampo e attacco.

Il Milan ha intenzione di regalare a Fonseca due o più innesti nel mercato di gennaio, specialmente per andare a colmare le attuali mancanze in mediana. Il tecnico portoghese ha gli uomini contati a centrocampo a causa dell’infortunio di Bennacer. Per questo motivo, il Milan è pronto a interventi, puntando gli occhi su un calciatore in particolare.

Il Milan prepara il colpo a centrocampo: Furlani si mette all’opera

Giorgio Furlani vuole consegnare a mister Paulo Fonseca un nuovo rinforzo per il centrocampo, in modo da sopperire alle attuali lacune della mediana. Tuttora, il Milan non ha un vero e proprio sostituto di Forana. Musah sta lavorando per risultare una soluzione valida in quella zona del campo, ma non è ancora pronto.

L’obiettivo numero uno del Milan per la prossima finestra di mercato sarebbe quello di portare all’ombra della Madonnina un centrocampista di qualità e quantità, così da innalzare il tasso tecnico della mediana e fornire di conseguenza a Fonseca una valida alternativa. Nell’ultimo periodo, le valutazioni sarebbero ricadute su un calciatore emergente della Serie A: Samuele Ricci.

Il Milan, secondo ‘SportMediaset’, avrebbe messo il non è del centrocampista classe 2001 in cima alla lista degli obiettivi per il mercato di gennaio. Il direttore tecnico del club, Geoffrey Moncada, sarebbe rimasto colpito dalle qualità di Ricci, attuale regista di punta del Torino e della Nazionale italiana. Lo stesso dirigente rossonero lo ha seguito nell’ultimo impegno con la maglia azzurra, ovvero, a margine di Italia-Belgio.

L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, sarebbe pronto a fare più di un tentativo nel mercato di gennaio per provare ad assicurarsi le prestazioni di Samuele Ricci. Strapparlo al Torino, però, non sarà facile per il Milan. La società di Urbano Cairo non lo cederà per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Inoltre, grazie al suo ottimo impatto su questa stagione, Ricci ha catturato l’attenzione anche di alcuni club della Premier League, come il Manchester City di Pep Guardiola.

Sui recenti rumors ha parlato proprio il diretto interessato, Ricci. Il centrocampista lo ha fatto ai microfoni di Rai Sport: “Accostato a Milan e City? Sicuramente fa tantissimo piacere, ma ho imparato a conoscere il calcio un po’. Quando le cose vanno bene vieni accostato a questi club e gratifica perché significa che il lavoro è quello giusto, la strada è quella giusta”.

Considerata la complessità dell’operazione, dettata sopratutto dal fatto che non è mai facile trovare un’intesa con Cairo, il Milan avrebbe già preparato le piste alternative. Per ora, sono quattro i nomi che Furlani starebbe prendendo in considerazione nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo per Ricci: Morten Frendrup (Genoa), Carney Chukwuemeka (Chelsea), Ricardo Ríos (Palmeiras), Cesare Casadei (Chelsea) e Johnny Cardoso (Betis).