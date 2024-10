Mercato Milan, il big rossonero può dire addio: Furlani valuta lo scambio

Il big del Milan potrebbe mettere fine alla sua avventura in maglia rossonera: Giorgio Furlani starebbe meditando lo scambio.

Il morale è basso in casa Milan. Dopo le tre vittorie di fila in campionato, striscia maturata dai successi contro Venezia, Inter e Lecce, la squadra di mister Paulo Fonseca nello scorso weekend di Serie A è tornata a fare i conti con l’amaro della sconfitta. I rossoneri hanno ceduto il passo alla Fiorentina di Palladino, cadendo allo stadio Artemio Franchi per 2-1. Ko che ha dato seguito alla sconfitta rimediata in Champions per mano del Leverkusen. La battuta d’arresto sul campo della Viola, ha confermato il rendimento altamente del Milan in questa prima parte di stagione. Paulo Fonseca sta facendo fatica a trovare una quadra sia tattica che gerarica della squadra.

Ad influire sono indubbiamente la resa di alcuni giocatori che il Milan considera dei pilastri portati della rosa, come Theo Hernandez e Rafael Leao. Tra quelli che stanno decisamente deludendo le aspettative iniziali dei tifosi, c’è anche Ruben Loftus-Cheek. Dopo aver impressionato tutti nella passata stagione, la sua prima in rossonero, il centrocampista inglese adesso sta lanciando dei segnali tutt’altro che incoraggianti, nonché di grande discontinuità. L’ex Chelsea sta avendo molte difficoltà nel trovare la giusta collocazione nello scacchiere tattico di Paulo Fonseca. Problematica che potrebbe spingerlo a lasciare Milano.

Loftus-Cheek saluta il Milan? L’ex Chelsea può tornare in Premier League

Ruben Loftus-Cheek potrebbe mettere la parola fine alla sua avventura al Milan. Il centrocampista inglese, che tanto sta facendo parlare di sé in questo avvio di stagione, starebbe creando diversi punti di domanda all’interno delle dirigenza. Oltre a dimostrare diverse difficoltà nel fare proprie le idee di gioco dettate da Paulo Fonseca, il calciatore classe 1996 sta preoccupando il Milan anche per la sua attuale condizione fisica.

Il centrocampista inglese, secondo il portale spagnolo ‘fichajes.net’, potrebbe essere parte in causa di uno scambio. A distanza di pochi anni, Loftus-Cheek potrebbe fare ritorno nel campionato di Premier League. Sono molteplici le squadre interessate al calciatore, tra queste ci sarebbe anche il West Ham di Julen Lopetegui, tecnico che era ad un passo dal Milan prima che la società virasse concretamente su Fonseca.

Dato l’interesse degli Hammers, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, potrebbe decidere di imbastire la trattativa sulla base di uno scambio. I rossoneri avrebbero manifestato un forte interesse per Edson Alvarez, mediano puro. Il calciatore messicano classe 1997, forte fisicamente e bravo tecnicamente, sarebbe uno dei nomi che il Milan avrebbe in mente per migliorare la propria rosa in vista del futuro. Edson Alvarez è un centrocampista di ottimo talento, qualità che ha messo in mostra anche con la maglia dell’Ajax prima del suo approdo in Inghilterra.

A causa di uno stato di forma molto discutibile e del periodo altalenante del Milan, Ruben Loftus-Cheek non sta affatto riuscendo a convincere Paulo Fonseca né da mediano e né da trequartista. Non è un caso, che da quando il tecnico portoghese ha deciso di cambiare modulo, l’ex Chelsea è finito in panchina. Per questo motivo, non è da escludere che Loftus-Cheek possa iniziare a prendere in considerazione l’idea di lasciare l’ombra della Madonnina. Al contempo, il Milan si sta guardando intorno per non farsi cogliere impreparata.