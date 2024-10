Mercato Milan, sgarbo da non credere all’Inter: si tenta il colpaccio

Il Milan tenta lo sgarbo di mercato sull’Inter. La società di via Aldo Rossi vuole provare il colpaccio e sorprendere i “cugini”.

Poche altre gare in giro per il mondo, per poi fare ritorno alla base. Nei prossimi due giorni i calciatori del Milan affronteranno l’ultimo impegno nelle rispettive Nazionali prima di tornare a Milanello per riprendere il lavoro con Paulo Fonseca. Dal canto suo, il tecnico portoghese si augura di riavere tutti a disposizione e in un buono stato di forma. La notizia del rientro in Italia di Christian Pulisic dagli Stati Uniti è una manna per l’ambiente rossonero.

Sabato 19, calcio d’inizio alle 18, bisogna tornare a pedalare per lasciare alle spalle la doppia delusione con Bayer Leverkusen e Fiorentina. L’Udinese, attualmente a due punti sopra i rossoneri, è il primo avversario ostico in un ciclo di partite che possono già indirizzare la stagione, anche per lo stesso Fonseca. Il Diavolo deve già rincorrere le pretendenti. A partire dal Napoli capolista, che dista cinque punti.

Prima, però, bisogna sorpassare le compagini più vicine. A partire dai “cugini” dell’Inter. Anzi, in queste settimane il Milan proverà a mettere la freccia anche in ambito calciomercato, in cui è partita la missione “sgarbo ai nerazzurri”.

Milan, si tenta lo scherzetto di mercato all’Inter: l’attaccante nel mirino

Come sottolineato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, i vertici rossoneri avrebbero messo nel mirino Jonathan David, obiettivo di mercato anche dei nerazzurri L’attaccante, attualmente in scadenza di contratto con il LOSC Lille, è finito nel taccuino della dirigenza di via Aldo Rossi, o meglio è tornato a figurare nella lista degli obiettivi. Già nell’estate del 2023, il Diavolo aveva chiesto informazioni al club francese per un eventuale trattativa in prestito dopo il rifiuto di Mehdi Taremi.

Si pensava che, nel giro di un anno, il canadese si sarebbe trasferito in una big d’Europa, ma così non è stato. Il classe 2000, già a quota cinque reti in sette presenze in Ligue 1, è rimasto a Lille, città in cui, per di più, è stato allenato per un’annata proprio da Paulo Fonseca. Ciò non significa che l’elenco di pretendenti si sia tirato indietro, tutt’altro. Barcellona, Atletico Madrid e alcuni club di Premier League, oltre all’Inter, rimangono vigili sugli sviluppi dei colloqui tra la società transalpina e l’entourage di David, che per il momento sembrano statici.

Nei prossimi mesi si valuterà se affondare il colpo a parametro e tentare lo sgarbo ai “cugini”. In queste situazioni, si sa, chi tardi arriva male alloggia. Chi prima arriva, invece, si potrà godere il talento in continua ascesa dell’attaccante canadese.