Mercato Milan, spunta un nome per il centrocampo: gioca in Serie A

Il club rossonero ha messo gli occhi su un centrocampista che milita già nel massimo campionato italiano: c’è concorrenza.

La stagione 2024/2025 è cominciata ormai due mesi fa e facendo un primo bilancio sul Milan, si può dire che il club rossonero non ha cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino, sia in campionato che in Champions League. Nonostante il cambio sulla panchina, con Fonseca che ha preso il posto di Pioli, e i nuovi innesti nella rosa, il Milan fatica a trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati: attualmente si trova in sesta posizione, a 11 punti, con 15 gol fatti e 9 subiti.

Gli innesti di mercato non si sono ambientati tutti subito velocemente: Fofana, Morata e Abraham hanno già dimostrato il proprio valore, mettendo in campo tutte le loro qualità, con il centrocampista che si è rivelato essere un acquisto fondamentale per il reparto. Pavlovic ed Emerson Royal, invece, stanno facendo un pò più fatica, con il primo che da diverse partite si sta sedendo in panchina poiché Fonseca preferisce la coppia Tomori-Gabbia. Il terzino destro deve invece ancora convincere, ma in queste ultime uscite è stato utilizzato più del dovuto a causa dell’infortunio di Calabria.

Mercato Milan, nuovo nome per il centrocampo: c’è concorrenza

Mentre la squadra rossonera prosegue il proprio lavoro sul campo, in vista di una stagione ricca di impegni, la dirigenza di Via Aldo Rossi tiene monitorato diversi giocatori, in ottica calciomercato. Nell’ultimo periodo, il Milan avrebbe messo nel mirino un giovane centrocampista della Serie A, Adrian Bernabè, classe 2001 in forza al Parma.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista del Parma può essere una pedina importante per il centrocampo rossonero, soprattutto perchè di giovane età. Il baby talento, cresciuto anche nelle giovanili di Manchester City e Barcellona, è però nel mirino di altri club, italiani e non.

Bernabè è infatti sotto la lente di ingrandimento anche dell’Inter, con alcuni talent scout che nell’ultima giornata di Serie A erano presenti a Bologna a visionare il calciatore direttamente dal vivo. Su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Aston Villa.

La concorrenza per il giovane talento del Parma è tanta e il club parmense non se ne priverà facilmente, considerato che può ottenere un bel gruzzoletto in termini economici. Bernabè ha sempre dimostrato di avere ottime qualità tecnico-tattiche e un grande club può fargli fare definitivamente il salto di qualità.