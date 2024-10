Mercato Milan, svelato un clamoroso retroscena: secco no a Ibra!

Il Milan incassa la sconfitta contro la Fiorentina e guarda già alla ripresa. Mentre i giocatori sono impegnati con le casacche delle nazionali, spunta l’incredibile retroscena di mercato.

La seconda sosta della stagione è già arrivata e, con lei, il tempo per le società di ricaricare le batterie in vista della ripresa fra due settimane. Il Milan, dal suo canto, pensa già a come riprendere il giusto cammino che sembrava aver imboccato con le tre vittorie di fila messe a segno in campionato.

Ai ragazzi di Paulo Fonsenca sarà necessario fare chiarezza dopo quanto successo ieri sera a Firenze, dove è accaduto anche l’impensabile. Fra rigori sbagliati e cartellini rossi, la prestazione di ieri lascia veramente molte poche note positive. Ma dalle quali sarà necessario ripartire per tentare di riavvicinarsi alla cima della classifica.

Questo inizio di stagione ha visto molti cambiamenti nel panorama rossonero, a partire dal tecnico che ha trovato delle difficoltà. E così anche il gruppo squadra, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato avrebbe dovuto accogliere un rinforzo che a Zlatan Ibrahimovic piace molto.

Trattasi di amore non corrisposto. Perché, a quanto pare, è stato proprio il giocatore a rifiutare la proposta con un secco no.

Milan, Ibra non sblocca l’arrivo

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha deciso di inaugurare questa settimana con il botto. Nel corso di Radio Goal, infatti, ha rivelato del grandissimo interesse di Zlatan Ibrahimovic per Romelu Lukaku.

‘Big Rom’, dopo l’avventura alla Roma, cercava una nuova casa. E appena hanno bussato il Napoli, e soprattutto Antonio Conte alla porta, il belga non ha avuto più alcun dubbio. Facendo naufragare così la pista tanto inseguita dall’ex attaccante rossonero:

Lukaku? Ha detto di no al Milan, i rossoneri volevano Lukaku. Ibrahimovic è stato messo spalle al muro dal belga che ha sempre voluto il Napoli. Poi Giuntoli se avesse avuto la possibilità di cedere Vlahovic l’avrebbe fatto ed avrebbe scelto Lukaku. Conte ha detto al Napoli di aver dormito per il mancato rinnovo di Kvaratskhelia. Bisognava chiamare Jugeli il giorno dopo lo scudetto per rinnovare il contratto del georgiano, ma si sono concentrati su Osimhen. Jugeli chiede una cifra enorme, ma la realtà è che stanno per chiudere. Se poi non chiudono Kvaratskhelia si incazza.

La partenza di Olivier Giroud e gli intoppi della scorsa annata nel reparto offensivo, dunque, sembravano aver trovato un nuovo meccanismo per riparare l’ingranaggio. Eppure l’operazione non è andata in porto. A non far rimpiangere i tifosi del Diavolo, però, potrebbe pensarci Alvaro Morata, che sin da subito si è fatto amare.