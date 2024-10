Milan, addio vicino: saluta e va in Turchia

Arrivano importanti aggiornamenti su un giocatore del Milan che è pronto all’addio per andare in Turchia. Di seguito riportate le ultime novità

Un inizio tra alti e bassi quello della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Qualcosa da inizio campionato, infatti, non sta funzionando e durante questa sosta per le nazionali il tecnico deve lavorare per trovare la giusta strada in vista delle prossime partite, dove il calendario è ancora molto lungo e tutto può succedere.

La dirigenza rossonera, nel frattempo, inizia a prepararsi per la prossima finestra di mercato studiando le possibili mosse per poter migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra. L’obiettivo è quello di riportare in alto il Milan e creare un ciclo vincente che possa essere duraturo nel tempo. Si lavora, quindi, sia in vista del mercato in entrata per poter potenziare la rosa, ma anche in uscita, ma non solo. La società del Diavolo, infatti, è concentrata anche sui rinnovi dei giocatori, in scadenza, che sono fondamentali all’interno della squadra sia per quanto riguarda il campo, ma anche fuori.

Mercato, Davide Calabria potrebbe lasciare il Milan per andare in Turchia

In casa Milan si lavora ai rinnovi e nell’ampio discorso rientra anche quello di Davide Calabria. Il capitano rossonero ha un contratto che è in scadenza nel giugno 2025, ma al momento non è registrata ancora nessuna novità concreta in merito al suo futuro con la maglia rossonera. Inoltre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il futuro del difensore potrebbe essere davvero lontano da Milano.

Come riportato dal quotidiano precedentemente citato, infatti, Calabria ha ricevuto offerte allettanti dal Galatasaray di Osimhen e Mertens. Il suo rinnovo con il Milan ha raggiunto un punto fermo e le prospettive non sembrano favorevoli.

La squadra turca aveva puntato gli occhi sul giocatore rossonero già questa estate e potrebbero fare la prima mossa nella finestra del mercato di gennaio. Ad oggi, quindi, il futuro di Calabria è ancora in bilico. Il terzino destro rossonero ha anche saltato le ultime partite a causa di un problema fisico e, il mister Paulo Fonseca, spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta.

Inoltre, non è quindi un caso che la dirigenza rossonera avrebbe iniziato a valutare, sul mercato, il difensore inglese Kieran Trippier per andare a rinforzare quel reparto, anche se è ancora prematuro trarre le conclusioni.