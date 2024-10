Milan, affare ai dettagli: il rinnovo è immette!

Il Milan è ad un passo dal mettere sottochiave uno dei suoi calciatori più importanti: il rinnovo è diventata solo una questione di tempo.

Il Milan starebbe sfruttando questo periodo della stagione non solo per riflettere sulle possibili operazioni da compiere in entrata e in uscita, ma anche per risolvere alcune questioni in sospeso sul fronte rinnovi. Il club rossonero, di fatto, sarebbe costantemente al lavoro per trovare un punto di incontro con quelli che considera i suoi calciatori chiave. La volontà del Milan sarebbe quella di blindarli per garantirsi delle fondamenta solide in vista del futuro.

I rinnovi in ballo sono diversi, ma la questioni più discusse restano quelle legate a Mike Maignan e Theo Hernandez. Per quanto riguarda il terzino francese, tra le parti ci sarebbe ancora una netta distanza. Mentre la pratica del portiere ex Lille sembrerebbe essere ormai ad un passo dall’archiviazione e quindi dalla stretta di mano tra la dirigenza e il calciatore. L’estensione contrattuale di Mike Maignan, infatti, sarebbe diventata solo una questione di tempo. La dirigenza avrebbe già fissato la data per la firma del nuovo contratto.

Maignan pronto al rinnovo: firma imminente!

La dirigenza del Milan e l’entourage di Mike Maignan sarebbero sempre più vicini alla chiusura definitiva della trattativa. Le negoziazioni per il rinnovo viaggiano a passo spedito, facendo arrivare grande ottimismo alla tifoseria rossonera per la riuscita dell’operazione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il portiere classe 1997 sarebbe prossimo dal sottoscrivere con il Milan un contratto da 5 milioni a stagione per i prossimi quattro anni. La fumata bianca è prossima, con la firma che è attesa entro la fine del 2024.

Il club rossonero starebbe muovendo dei passi concreti e decisi per cercare in tutti i modi di blindare quello che è uno dei suoi top player. D’altronde, lo stesso Mike Maignan starebbe spingendo per continuare a difendere i pali rossoneri. Dunque, il portiere francese sarebbe pronto a legarsi ancor più ai colori del Milan, estendendo il proprio contratto, attualmente in scadenza nel 2026.

Una volta sbrogliata la questione Mike Maignan, il Milan si dedicherà a pieno alla situazione contrattuale di Theo Hernandez. I discorsi in chiave rinnovo per il terzino francese sarebbero più complicati rispetto al portiere ex Lille, questo a causa delle richieste dell’entourage del calciatore.

Gli agenti di Theo, in scadenza nel 2026 e con un ingaggio da 4,5 milioni, avrebbero chiesto al Milan un prolungamento di contratto da circa 8 milioni a stagione più bonus, cifra che la dirigenza avrebbe ritenuto non congrua. La società lombarda non vorrebbe andare oltre la quota dei 7 milioni a stagione, somma che attualmente percepisce Rafael Leao. Le parti sarebbero a lavoro per trovare un punto d’incontro.