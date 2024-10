Milan, allarme rosso per Fonseca: il dato è preoccupante

Il dato preoccupante arrivato a Fonseca mette in ansia tifosi e società, con il Milan che ora dovrà cambiare rotta per migliorare

La situazione in casa Milan è tutt’altro che serena. Dopo un inizio di stagione altalenante, i rossoneri si trovano a fare i conti con un rendimento ben al di sotto delle aspettative, alimentando il malumore tra i tifosi.

Le vittorie scarseggiano, e la squadra sembra faticare a rispondere alle richieste di Paulo Fonseca, tecnico che ad oggi si trova su un filo sottilissimo.

Nonostante la fiducia concessa dopo la vittoria nel derby, i recenti risultati non hanno portato il cambio di marcia sperato. I rossoneri sembrano incapaci di trovare continuità, lasciando spazio a critiche sempre più aspre. Il pubblico di San Siro non ha nascosto il proprio disappunto, e la pressione su Fonseca si fa sempre più intensa.

I tifosi vogliono una squadra all’altezza della loro storia, ma al momento la risposta dal campo è lontana dal soddisfarli.

Secondo alcune indiscrezioni, un dato emerso nelle ultime settimane desta particolare preoccupazione in casa Milan, e potrebbe influenzare pesantemente anche il futuro del tecnico portoghese. Proprio per questo, è previsto a breve un incontro tra la dirigenza rossonera e Fonseca per discutere nuovamente della situazione e valutare le possibili soluzioni.

Il Milan ha urgente bisogno di invertire la rotta per evitare un’altra stagione deludente e lontana dagli obiettivi prefissati. La panchina di Fonseca traballa, e l’impressione è che servano risultati immediati per scongiurare un cambio alla guida della squadra.

Dato sui cartellini incredulo: pochi falli, tanti cartellini

Il dato emerso dalla partenza di questa stagione di Serie A – che riporta La Gazzetta dello Sport – lascia senza parole i tifosi e la società rossonera: se da un lato la notizia di essere la seconda squadra meno fallosa del campionato rende felici le parti, dall’altro troviamo ben 13 ammonizioni e 2 espulsioni in sole 7 giornate.

La motivazione è indubbiamente legata ad un grande nervosismo che vive e ha la meglio nell’animo dei calciatori rossoneri, che in queste giornate non sono ancora riusciti una vera continuità con i risultati: infatti, la maggior parte dei cartellini ricevuti proviene da proteste verso il direttore di gara.

Un aspetto da cambiare alla svelta se non si vuole correre rischi. La dirigenza rossonera ha notato ciò e presto lo farà notare al tecnico Fonseca, che dovrà essere bravo a scacciare via il nervosismo presente nella testa dei propri calciatori e aggiungerci una nuova ricetta: voglia di vincere e lottare per la maglia.

Una ricetta mancata al Milan in queste prime giornate, ma che si appresta a prendere il sopravvento dal rientro dalla sosta delle nazionali, quando comincerà un vero e proprio tour de force per i rossoneri.