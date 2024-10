Milan, Allegri per il dopo Fonseca: l’annuncio non lascia dubbi

Paulo Fonseca rischia grosso sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri come possibile sostituto: arriva un annuncio che chiarisce la situazione

Il momento difficile del Milan fa sì che le riflessioni in corso siano tante, in casa rossonera. Sono tutti in discussione, dai giocatori all’allenatore, ai dirigenti, per una stagione che decisamente non è iniziata con il piede giusto, tutt’altro. Come sempre in questi casi, chi rischia maggiormente nell’immediato è sempre l’allenatore, una regola non scritta del calcio che può piacere o meno, ma che trova sempre una certa rispondenza nei fatti.

E così, ancora una volta, il futuro di Paulo Fonseca è in bilico. In già diverse occasioni, l’allenatore portoghese è stato considerato a rischio, nei pochi mesi in cui ha preso possesso della panchina di Milanello. Fonseca sta provando a metterci del suo per risollevare il Diavolo, ma i risultati troppo altalenanti non gli stanno dando ragione. La sconfitta con il Napoli ha acceso nuovi campanelli d’allarme, facendo apparire chiaro il fatto che per il momento il Milan non sia al livello delle prime della classe.

Nelle prossime gare, Fonseca dovrà rispondere, altrimenti l’esonero potrebbe diventare davvero una eventualità concreta. Tra i nomi che circolano per chi potrebbe prendere il suo posto, c’è ancora in circolazione quello di Massimiliano Allegri, il grande ex alla ricerca di una nuova occasione per tornare ad allenare.

Milan, Allegri torna in panchina: frenata improvvisa

Inevitabile pensare a un tecnico come il livornese, che ha grande carisma ed esperienza e potrebbe essere il profilo giusto per rialzare le ambizioni del Milan. Ma c’è un annuncio che allontana Allegri dal Diavolo.

Del ritorno del tecnico toscano, ha parlato sul proprio canale Youtube il giornalista Carlo Pellegatti, da sempre molto vicino alle vicende milaniste. E in tal senso, le sue dichiarazioni hanno lasciato poco adito a dubbi. “Devo vedere con i miei occhi che il Milan spenda 14 milioni lordi per Allegri“, ha spiegato. In effetti, dovendo già pagare lo stipendio di Fonseca, si tratterebbe di un investimento particolarmente oneroso per le casse del club.

Milan, esonero Fonseca: gli scenari

Ciò non toglie che la posizione di Fonseca sia effettivamente a rischio. Per adesso, la società ha avuto fiducia in lui, ma questo avverrà fino a quando?

Fonseca ha ancora un margine di tempo limitato, probabilmente, per evitare la cacciata. Prima della pausa, in campionato, ci saranno le sfide con Monza e Cagliari. Partite in cui sarà necessario fare bottino pieno. Altri passi falsi potrebbero determinare il ribaltone.