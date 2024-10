Milan, altra cessione come Tonali: annuncio del dirigente

La cessione di Tonali al Newcastle ha rimpolpato le casse del Milan, ma occhio ad altri addii pesanti in casa rossonera: c’è la risposta del dirigente

Il destino del Milan passerà dal turno infrasettimanale e, in generale, da un ciclo terribile in cui il club rossonero sarà impegnato ogni tre giorni e in cui c’è l’assoluta necessità di portare a casa quanti più punti possibile per tentare di strappare la qualificazione in Champions League e tenere il passo delle prime in campionato.

Il futuro della società, però, passa anche dal calciomercato, in cui la società ha tutta l’intenzione di cercare calciatori adatti a portare avanti il progetto di Paulo Fonseca e che, in generale, hanno in mente Cardinale e Ibrahimovic, oltre a Moncada e Fonseca. Si devono considerare, però, anche le uscite e, in tal senso, le novità non mancano.

L’addio di Tonali ha dato impulso alle casse e al calciomercato del Milan

Sandro Tonali è stato ceduto al Newcastle per circa 60 milioni di euro, una cifra che è servita a sistemare il bilancio, ma anche a reinvestire su altri profili, principalmente giovani che avrebbero dovuto assicurare il futuro della società meneghina.

Il primo anno del centrocampista italiano con i Magpies non è stato per nulla esaltante, anzi si può definire ingiudicabile, visto che lo scandalo calcio scommesse ha inciso inevitabilmente sul suo percorso, non permettendogli di scendere in campo per tutta la stagione.

Ora, però, l’ex Brescia ha intenzione di riprendersi tutto ciò che ha lasciato per strada, anche in Nazionale, visto che il ritorno a disposizione di Luciano Spalletti è stato più che positivo. Ora, a distanza di più di un anno, molti tifosi stanno iniziando a rimpiangerlo e sperano di non dover perdere i calciatori più importanti in squadra.

Le cessioni pesanti e la strategia del Milan: un dirigente fa chiarezza

Il CFO Cocirio ha chiarito senza mezzi termini che il Milan non vuole perdere altri big nel prossimo futuro, come riporta ‘Milan News’: “Non abbiamo necessità di cedere giocatori”, ha dichiarato.

E poi ha aggiunto: “Sono situazioni opportunistiche che vengono valutate caso per caso in base alle offerte che riceve il club. Abbiamo possibilità di scegliere proprio grazie ai bilanci”. Insomma, i rossoneri non sono obbligati per questioni finanziare, ma valuteranno in libertà chi tenere e chi no, anche in base alle proposte.