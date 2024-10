Milan, arriva David: l’indizio a favore dei rossoneri

Il Milan rimette nel mirino Jonathan David, c’è un indizio che favorisce i rossoneri per il prossimo colpo

Le ultime stagioni del Milan sono state piuttosto movimentate, in campo e fuori. E anche l’annata attuale, per il momento, non fa eccezione, anzi. Per il club rossonero, l’avvio del 2024/2025 è stato di sicuro più turbolento di quanto ci si sarebbe attesi e auspicati. Una stagione che può ancora permettere al Diavolo di coltivare grandi ambizioni, ma c’è sempre più la consapevolezza che qualche errore è stato commesso.

Al di là delle valutazioni sul ciclo tecnico, il calciomercato del Milan è rimasto incompleto e questo è sotto gli occhi di tutti, dato il modo di stare in campo della squadra. Che ha accolto acquisti interessanti, ma in questo momento sembra decisamente assemblata male. Fonseca sta facendo del suo meglio ma per ora non riesce a trovare continuità ed equilibrio nelle prestazioni dei suoi. Ed è inevitabile che in qualche modo si pensi già al futuro.

Non a caso, torna d’attualità un nome che era stato seguito già in passato, quello di Jonathan David. Uno degli attaccanti più interessanti in circolazione e seguito da tante squadre importanti. Per lui, potrebbe configurarsi un vero e proprio derby di mercato con l’Inter. Ma il Milan avrebbe la carta a disposizione per strappare il sì.

Milan, avanti tutta per David: arriva grazie a Fonseca

L’indizio che favorirebbe il Milan, secondo ‘Sport Mediaset’, sarebbe proprio la presenza di Fonseca in panchina. Come noto, infatti, il portoghese è stato l’allenatore del canadese nelle due precedenti stagioni.

Un binomio, al Lille, che ha funzionato abbastanza. Di sicuro, ne ha giovato David, che ha siglato 52 reti in due stagioni. E lo stesso Fonseca sarebbe certamente felice di avere nuovamente a disposizione un attaccante come lui. Anche per questo motivo, dunque, il Milan potrebbe decidere di tenere duro e insistere con Fonseca, nonostante per ora i risultati latitino.

Calciomercato Milan, cambi in attacco già decisi: arriva David, ecco chi va via

Il Milan sarebbe agevolato nell’acquisto dalla possibilità di prelevare il giocatore a parametro zero alla fine della stagione. Un colpo che rilancerebbe le ambizioni rossonere, al quale andrebbe però necessariamente fatto posto.

Tanto è destinato a cambiare, nell’attacco milanista. Luka Jovic è fuori dai piani, Okafor sta diventando un oggetto misterioso, anche Abraham non convince particolarmente. Per l’inglese, almeno in questo momento, il riscatto dalla Roma non sembra particolarmente probabile. Vedremo come andrà la stagione, ma la sensazione è che al centro dell’attacco, Morata a parte, si cambierà rotta con decisione.