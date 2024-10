Milan, assenti all’allenamento di oggi: le ultime da Milanello

Il Milan torna subito a lavorare a Milanello dopo la sconfitta col Napoli: al centro tecnico ci sono tre grandi assenti

Day-after di allenamento per il Milan dopo la sconfitta contro il Napoli di ieri sera a San Siro.

La squadra di Antonio Conte ha avuto la meglio con il risultato di 2-0 con le reti di Lukaku prima e Kvaratskhelia poi. Vittoria maturata nel primo tempo.

Paulo Fonseca e Alvaro Morata nel post-partita si sono detti soddisfatti della prestazione ma non del risultato. I rossoneri hanno giocato una buona partita ma la classifica dice zero punti, ma soprattutto aumenta il divario dal Napoli capolista.

Da Milanello: nessun dirigente ha seguito l’allenamento

L’allenatore portoghese, insieme alla squadra, è tornato subito a lavoro perché non c’è tempo da perdere. Il Milan giocherà contro il Monza sabato e poi, martedì, è atteso da Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Per il prossimo turno di campionato torneranno a disposizione Reijnders e Theo Hernandez, da valutare invece le condizioni di Pulisic, che però si è allenato regolarmente oggi (insieme anche a Jovic).

A Milanello, però, i grandi assenti sono, come sempre, i dirigenti. Come fa sapere Sky Sport, né Ibrahimovic, né Moncada e né Furlani si sono visti al centro tecnico di Carnago per seguire l’allenamento.

Il giorno dopo una sconfitta così importante ci si aspettava maggior vicinanza alla squadra e all’allenatore in questo momento, e invece no.