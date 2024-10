Milan, attacco di Trevisani senza precedenti: “Il problema sei tu!”

In questa prima parte di stagione il Milan di Paulo Fonseca è finito in diverse occasioni sotto attacco. Le dichiarazioni fanno rumore.

In questa prima parte di stagione il Milan aveva ben altre aspettative. Dopo il passaggio da Pioli a Fonseca e un mercato che non ha visto illustri addii il club e i tifosi si attendevano una partenza ben diversa e invece la società rossonera si trova già in una posizione di dentro o fuori in campionato.

Una eventuale sconfitta contro il Napoli complicherebbe forse irrimediabilmente la corsa per lo scudetto, ma a sorpresa potrebbe iniziare a creare problemi anche per la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo di questa parte della stagione. In questa prima fase della stagione ci sono diverse problematiche, a partire dalla mancata solidità difensiva a Rafa Leao.

Il portoghese ha segnato solo 1 gol nelle ultime 20 partite in maglia rossonera e la squadra non sembra affatto girare. C’è un problema e riguarda la stella del club ma non solo. In tanti hanno attaccato Paulo Fonseca e uno dei più critici nei suoi confronti è stato il noto giornalista Riccardo Trevisani. L’uomo è tornato a parlare del tecnico rossonero ed ha attaccato il portoghese in vista della prossima sfida contro il Napoli.

Milan, duro attacco nei confronti di Fonseca

Intervenuto sulle colonne del programma Mediaset Pressing il giornalista Riccardo Trevisani ha criticato Fonseca e lo ha considerato come il principale colpevole del momento difficile del suo club. Parlando dell’allenatore il giornalista ha chiarito: “Sei alla Roma e litighi con Dzeko, poi vai al Milan e litighi con Leao. Il problema sei tu e non gli altri”.

Dichiarazioni nette con Trevisani che ha però poi in parte corretto il tiro chiarendo: “Lui sta andando avanti con le sue scelte con grande personalità e coerenza ma per me le sue scelte sono sbagliate”. Un punto di vista netto e starà a Fonseca provare a dimostrare invece di intraprendere la strada giusta.

Il Milan è attualmente ottavo in classifica con 14 punti, a pari merito con il Torino. Il club rossonero ha però una classifica con l’asterisco visto che la sfida di sabato pomeriggio tra Bologna e Milan è stata rinviata a data da destinarsi. Non si conosce ancora la data del recupero ma appare scontato che la sfida sarà sicuramente condizionata.