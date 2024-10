Milan, battuto il Real Madrid: affare da 50 milioni

Il Milan prepara un grande colpo di calciomercato, da soffiare addirittura al Real Madrid: 50 milioni sul piatto

Nonostante il calciomercato sia ancora piuttosto lontano, club come il Milan ci pensano in maniera costante. Non soltanto alla sessione di gennaio che avrà luogo tra qualche mese e che potrebbe essere utile per rimediare a qualche errore commesso in estate, tamponando le lacune della squadra con innesti mirati, ma anche alle finestre di mercato successive, dunque riflettendo già sulla prossima estate e sulla prossima stagione.

In un mondo del calcio in cui la concorrenza è folta e agguerrita, per cercare di portarsi in vantaggio sugli altri club la necessità è quella della programmazione oculata. Non soltanto in termini di tempistiche, cercando di piazzare le mosse d’anticipo per gli acquisti, ma anche relativamente al tipo di profili da inseguire. Quindi talenti giovanissimi, investendo sul loro avvenire, cercando di far sì che si tratti di un rischio calcolato.

In questo senso, il Milan ha in Geoffrey Moncada un dirigente davvero di grande valore, uno dei migliori scout in circolazione. Un plus da provare a sfruttare, per mettere le basi per un grande futuro per il Diavolo. Nel mirino, c’è un talento da quasi 50 milioni, un nome seguito da vicinissimo dal Real Madrid, ma che il Milan può fare suo.

Milan, Moncada punta su Mastantuono: come può arrivare il fenomeno del River Plate

Parliamo di Franco Mastantuono, talento del River Plate e nuova promessa del calcio argentino. Nonostante una età verdissima, di lui si parla già davvero molto bene. Sarà 18enne soltanto ad agosto 2025, ma ha già su di lui gli occhi di buona parte del calcio mondiale.

Ecco perché i tempi per il potenziale affare sono lunghi e necessitano di calma e pazienza. La clausola rescissoria del contratto in scadenza nel 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027, è di 45 milioni di dollari, che salgono a 50 in caso di acquisto soltanto negli ultimi giorni di mercato.

Non si tratta di cifre particolarmente agevoli, come si vede, ma l’investimento può valerne la pena. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan potrebbe convincere il River Plate a vendere con delle condizioni particolari: cifra da versare in due tranches, ma soprattutto un altro dettaglio, ossia l’intenzione di lasciare Mastantuono in Argentina per un altro anno e farlo maturare, facendolo arrivare così a Milano nell’estate del 2026.

Milan, chi è Mastantuono: ruolo e caratteristiche

I calciofili più accaniti sapranno sicuramente di chi stiamo parlando. Per chi invece non fosse così avvezzo, andiamo a illustrare le doti di questo interessantissimo talento sudamericano, che pare avere le stimmate del predestinato.

Di famiglia dalle chiarissime origini italiane, come si può notare da nome e cognome, può essere schierato tra centrocampo e attacco in vari ruoli, ma soprattutto come trequartista centrale o sulla destra. Grande propensione al dribbling, piede mancino, ha mezzi fisici importanti: alto 186 cm per 72 chili. Un profilo perfetto per l’interpretazione moderna del ruolo del fantasista.