Milan-Calabria, addio anticipato? Le cose si complicano: il motivo

Il Milan e il suo attuale capitano potrebbero vedere le loro strade dividersi nei prossimi mesi; la notizia riportata dal giornalista.

Il Milan in questa stagione sta attraversando un periodo di cambiamento. Tanti nuovi volti sono giunti a Milanello con il calciomercato e l’arrivo del nuovo tecnico Paulo Fonseca ha cambiato le carte in tavola per molti giocatori del Diavolo. Gennaio potrebbe essere un altro mese di cambiamento perché potrebbero esserci diversi addii a Milanello. Tra i tanti nomi troviamo anche quello di Davide Calabria che non ha ancora trovato una quadra con il suo club per il rinnovo del contratto che andrà presto in scadenza, la situazione è in stallo e il futuro incerto; la notizia.

Calabria via dal Milan? Il rinnovo è lontano

Davide Calabria è in fase di stallo con il suo club. I discorsi per il rinnovo tra entourage, giocatore e dirigenza non vanno avanti, anzi sono fermi. Carlo Pellegatti su Youtube difatti riapre la questione sul giocatore e lo scenario su Calabria potrebbe ora cambiare.

Il terzino destro del Milan non è più un titolare fisso, andrà in scadenza di contratto nel giugno 2025, ma è tutto fermo tra le parti. Potrebbe esserci quindi un addio anticipato dato che il club non vorrà perderlo a parametro zero e dunque forse già a gennaio potrebbe esserci l’addio che vedrebbe quindi l’uomo Milan lontano dalla sua squadra del cuore.