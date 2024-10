Milan, che bocciatura per il rossonero: niente fascia da capitano

Arriva un’importante bocciatura per il giocatore del Milan dove non indosserà la fascia da capitano nelle prossime partita. Di seguito riportata la notizia

Sono giorni difficili e complicati in casa Milan. L’ultima partita in Serie A, prima della sosta, contro la Fiorentina si è, infatti, conclusa perdendo i tre punti per 2 a 1.

Il mister Paulo Fonseca, durante la pausa nazionale, avrà modo di riflettere con cura gli errori commessi sino ad oggi dalla squadra per cercare di trovare le giuste correzioni tattiche in vista delle prossime partite che il Diavolo dovrà affrontare avendo un calendario abbastanza pieno.

Una nota lieta in questo inizio di stagione del Milan sono stati Christian Pulisc e Mike Maignan. Il portiere rossonero è ormai considerato uno dei pilastri imprescindibili della squadra del Diavolo. Dimostra, infatti, in ogni partita di essere fondamentale con le sue parate e di essere un leader fuori e dentro il campo tanto da poter indossare la fascia da capitano con la maglia rossonera.

Milan, Mike Maignan non sarà il capitano della Francia

In assenza di Kylian Mbappe e dopo il ritiro internazionale di Antoine Griezmann la domanda che si fanno in molti e che cattura ad oggi l’attenzione dei principali portali transalpini è chi sarà il capitano della nazionale francese nelle prossime due sfide. Di seguito riportato tutto quello che bisogna sapere secondo quanto scritto da L’Equipe.

Il quotidiano sportivo francese afferma che l’onore di portare la fascia da capitano non spetterà a Mike Maignan. Per molti una sorpresa, dal momento che il portiere rossonero era il grande favorito.

La sua candidatura, però, sarebbe stata respinta proprio dal tecnico Didier Deschamps e dal suo staff, che avrebbero così deciso di non riconsegnare la fascia a un estremo difensore come già avvenuto in passato con Lloris.

Per questo motivo, l’onore di indossare la fascia da capitano dovrebbe spettare ad Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid che ha vinto il ballottaggio interno con Jules Koundé.

Questa scelta, avrebbe indispettito proprio lo stesso Maignan, che ha espresso, infatti, un forte disappunto e una grande delusione. L’ex giocatore del Lilla, inoltre, è considerato da tutti un leader e si è visto in particolare a settembre, quando ha parlato nello spogliatoio rimproverando anche Kylian Mbappé e ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la disfatta contro l’Italia. Per questo motivo sembrava quasi scontato che la scelta sarebbe caduta su di lui.