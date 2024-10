Milan, che mazzata: i numeri parlano chiaro, può diventare un grosso rimpianto

Questo inizio stagione rischia di portare grossi rammarici in casa Milan. Le ultime prestazioni in Champions League aumentano i rimpianti.

La sconfitta contro il Bayer Leverkusen complica ulteriormente la situazione in casa Milan, fermo ancora a 0 punti nel nuovo format di Champions League. Il calendario d’ora in poi non preoccupa più di tanto, ma al momento per i rossoneri sembra difficile pensare a qualcosa di più dei Playoff e non si può andare oltre.

Nelle prossime 6 gare i rossoneri hanno solo una sfida terribile in casa del Real Madrid e poi tutte gare alla portata a partire dal prossimo impegno casalingo contro il Club Brugge. Quindi queste due sconfitte rischiano di diventare un rimpianto, che certamente non sarà l’ultimo in casa rossonera. Anche ieri sera un calciatore di proprietà Milan ma ceduto in prestito ha fatto una grandissima prova: stiamo parlando del francese Pierre Kalulu, calciatore che il Milan ha ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto alla Juventus per poco più di 15 milioni di euro.

Premettendo che il club ha ceduto Kalulu per questioni di liste diversi quotidiani si chiedono se questa decisione non sia arrivata in maniera troppo frettolosa. Il giocatore – in poco tempo – ha conquistato la Juve e i tifosi e il club ora lo ritiene già indispensabile, soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Gleison Bremer (per il pilastro della difesa è ormai stagione finita).

Milan, Kalulu rischia di diventare un grosso rimpianto

La Gazzetta dello Sport ha dato 7.5 a Kalulu per Lipsia-Juventus, gli altri quotidiani ma tutti lo hanno esaltato alla grande prova contro i tedeschi, fondamentale soprattutto dopo l’infortunio di Bremer. Kalulu rischia cosi di diventare un grosso rimpianto per il Milan sia perchè favorisce una sua rivale al titolo sia perchè va via un difensore giovane e forte per una cifra abbastanza irrisoria, visto le qualità del calciatore.

Grosso acquisto invece per Giuntoli che – con Kalulu e Conceicao (entrambi in prestito) – si è assicurato due top e che potrebbero dare una grossa mano nel corso di questa stagione. E il rimpianto è duplice visto che sia Calabria che Emerson Royal non convincono affatto con il neo acquisto del Tottenham che ha evidenziato più bassi che alti in questa fase della stagione. Kalulu poteva dare una grossa mano e forse – molti tifosi lo pensano – è stato ceduto troppo frettolosamente nell’ultima sessione di calciomercato.